Zorlu Enerji, Tesla Araç Kiralama Platformu Kuruyor.

Zorlu Enerji, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu ve elektrikli araç kiralama platformu için yatırım yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bine yakın elektrikli otomobillik filo kuracak.

Zorlu Enerji, günümüz koşullarında hızlıca yaygınlaşan elektrikli otomobilleri Türkiye içerisinde yaygınlaştıracak yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının yanı sıra elektrikli araç kiralama platformu da kuracak.

Zorlu Enerji, şarj istasyonlarının üretimini Vestel markasıyla gerçekleştirilirken elektrikli araç paylaşım platformu için ilk etapta 51 adet Tesla araç ile İstanbul’da hizmet verecek. Daha sonra İzmir ve Ankara’da da faaliyetler başlatılacak ve 3000 araçlık filo ile hizmet verilecek.

Kiralama Sistemi

Araçlar saatlik, günlük veya uzun süreli kiralama seçenekleri ile hizmet verilecek. Sürücüler ise mobil uygulama üzerinden uygun aracı kiralayıp aracın yanında uygulamayı kullanarak kapıları açacak ve kullanmaya başlayabilecek. Kiralama sonrası aracı önceden belirlenmiş alanlara bırakmak yeterli. Üstelik aracı şarj istasyonu olan bir alanda şarja takılı bırakan kullanıcılara indirim veya bonus verilecek.

Hızlı Şarj İstasyonları

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, yurt çapında şarj istasyonları kurmaya başlayacaklarını vurgulayarak “Önümüzdeki dönemde şarj istasyonları gündemimize girecek. Türkiye’de uzun vadede her yere şarj istasyonları kurmaya çalışacağız. 2018 yılında şarj istasyonlarını kurmaya başlayacağız. Aslında trafikte yeterli elektrikli araba yok, sınırlı ve sembolik olacak. Ama bu orta vadede büyüyecek bir iş”

Elektrikli araçlar için normal ve hızlı olmak üzere iki çeşit şarj yöntemi bulunduğunu kaydeden Sinan Ak, “Normal şarj üzerinden para kazanmak pek mümkün olmayacak. Çünkü sınırlı kullanım yapanlar araçlarını akşamları kendi evlerinde şarj edebiliyor. Dolayısıyla burada büyük bir ticari gelişme olamayacak. Ama DC charger dediğimiz hızlı şarj istasyonları kurmak önemli. O yüzden DC charger’lara talep olacak. Vakit nakit olgusundan hareket edersek, anında şarj edip para ödemek söz konusu olacağı için hızlı şarj sistemlerine yöneleceğiz”

Araç Paylaşımı Dünya Genelinde Artıyor.

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Sadece elektrikli arabalardan oluşan bir platform üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz araba paylaşımı işine girmek. İstanbul’da Levent’te şehir içinde başlayacağız. İzmir ve Ankara’ya yayılacağız. Çünkü hem elektrikli araç sayısı sınırlı hem de dünyada da araba paylaşımı işine doğru bir gidiş var. İnsanlar araç alıyor ama bunu 24 saatin yüzde 5-10’u kadarlık bir zaman aralığında kullanıyorlar. Araba paylaşım işiyle birlikte gün içinde kullanım yüzde 40’lara çıkabiliyor. O yüzden Çin’de de bu yönde adımlar atılıyor. Böylece günün 20-22 saati kapının önünde yatan arabayı almana gerek kalmayacak. İstediğin anda elindeki telefonla otomobili istediğin ihtiyat duyacağın süre kadar altına çekebileceksin.”