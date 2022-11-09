Covid-19 salgını sırasında görüntülü aramalara olan büyük taleple öne çıkan Zoom uygulamasının iki yeni işleve sahip olacağı Salı günü (8) duyuruldu. Bunlar, platformu Google ve Microsoft tarafından sunulan çözümlere yaklaştıran e-posta ve takvim hizmetleridir.

Başlangıçta beta modunda kullanıma sunulan Zoom’un e-posta ve takvim özellikleri küçük ve orta ölçekli şirketleri hedefliyor. Microsoft Teams ve Slack gibi uygulamalara benzer şekilde kurumsal kamu için Ekip Sohbeti ve diğer anlık iletişim çözümlerini içeren Zoom One ile entegre bir şekilde çalışırlar.

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Şirkete göre Zoom Mail, kullanıcıların aynı araca sahip diğer kullanıcılara uçtan uca şifrelenmiş e-postalar göndermesini sağlıyor ve sözleşmeli plana bağlı olarak 100 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Bu yenilik ayrıca üçüncü taraf hizmetlerdeki e-posta hesaplarına doğrudan uygulama üzerinden erişmenize de olanak tanıyor.

Bu arada Zoom Takvim, ekiplerin toplantıları planlayıp izleyebilmesi, kenar çubuğu aracılığıyla video konferansa giren kişileri görüntüleyebilmesi ve hangi etkinliklerin tamamlandığını kontrol edebilmesi için kullanılabilir. Uygun zamanların seçildiği randevu rezervasyonu ve üçüncü taraf takvim istemcilerine bağlantı, sunulan diğer araçlardır.

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2023 için daha fazla haber planlanıyor

Zoom’un e-posta ve takvim istemcileri, şirketin önümüzdeki aylarda sunacağı tek yeni özellikler değil. Yakında platform, tüm çalışma ekibinin kameralarını aynı sanal ortak çalışma alanında tutan Zoom Spots özelliğini de kazanacak.

Aracın, soruları yanıtlayabilen ve müşteri sorunlarını çözebilen yapay zekaya sahip bir sohbet robotu olan Zoom Virtual Agent ile birlikte önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. İşlevsellik, teknolojiyi kullanan şirketlerde insan görevliler tarafından alınan çağrıların hacmini azaltmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Zoom, The Verge, Zoom