Zoom’a Canlı Altyazı Özelliği Geliyor

Zoom, geçtiğimiz gün yıllık Zoomtoopia konferansını düzenledi ve bu ünlü video konferans yazılımına getirmeye çalıştığı bazı özellikleri duyurdular. Bu konu hakkında sayılamayacak kadar çok gelişme var. Bunların içinden bir tanesi var ki tamamen çığır açacak bir yenilik.

Bunlardan ilki, Zoom’un otomatik altyazı sisteminin 30 dilde de hizmet verebilmesi olacak. Zoom bu yılın başında, özelliği 2021 sonbaharına kadar tüm kullanıcılarının kullanımına sunacağını duyurdu. Şirket, özelliği toplam 30 dilde çalıştırmayı planlıyor. Ayrıca 12 dil için canlı çeviri desteği de ekliyor. Her iki genişleme de önümüzdeki yıl içinde gerçekleşecek. Ek olarak şirket eş zamanlı çeviri konusunda uzmanlaşmış bir startup bulup satın alması da bu özelliğin çıkmasını etkileyen faktörlerden. Çünkü kullanılacak özellik son teknoloji istiyor ve bu teknoloji için çok iyi AR-GE çalışması yapılması gerekiyor. Tarih olarak 2021 sonbaharının verilmesi her şeyin tamam olduğunu da çağrıştırıyor akıllarda. Fakat en nihayetinde bu harika özellik tüm Zoom kullanıcalarına sunulacak.

Zoom ayrıca, toplantı ve çağrıların dışında kullanılabilir hale getirecek genişletilmiş bir whiteboard yani beyaz tahta üzerinde çalışıyor. Bu beyaz tahta uygulamada tablolar çizmek,not almak veya çeşitli görsellerle anlatımı güçlendirmeyi sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla, beyaz tahta özelliği de bu yıl beta sürümünde kullanıma sunulacak. Bu özellik için uygulamada ayrı bir Beyaz Tahta sekmesi bulacaksınız. Ayrıca Zoom bu özellikleri Facebook’la ortaklaşa bir biçimde Facebook VR’a da getirmeyi planlıyor.

Zoom ayrıca birkaç küçük ama yine de dikkate değer özellikler üzerinde de çalışıyor. Örneğin Zoom Phone’a uçtan uca şifreleme desteği geliyor , bu da Zoom üzerinden yaptığınız telefon görüşmelerini güvenli tutmanızı sağlayacak. Zoom’un üzerinde çalıştığı her şeyi görmek için şirketin blog gönderisine göz atın.