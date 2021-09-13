Uygulama
Zoom’a Canlı Altyazı Özelliği Geliyor
Zoom, geçtiğimiz gün yıllık Zoomtoopia konferansını düzenledi ve bu ünlü video konferans yazılımına getirmeye çalıştığı bazı özellikleri duyurdular. Bu konu hakkında sayılamayacak kadar çok gelişme var. Bunların içinden bir tanesi var ki tamamen çığır açacak bir yenilik.
Bunlardan ilki, Zoom’un otomatik altyazı sisteminin 30 dilde de hizmet verebilmesi olacak. Zoom bu yılın başında, özelliği 2021 sonbaharına kadar tüm kullanıcılarının kullanımına sunacağını duyurdu. Şirket, özelliği toplam 30 dilde çalıştırmayı planlıyor. Ayrıca 12 dil için canlı çeviri desteği de ekliyor. Her iki genişleme de önümüzdeki yıl içinde gerçekleşecek. Ek olarak şirket eş zamanlı çeviri konusunda uzmanlaşmış bir startup bulup satın alması da bu özelliğin çıkmasını etkileyen faktörlerden. Çünkü kullanılacak özellik son teknoloji istiyor ve bu teknoloji için çok iyi AR-GE çalışması yapılması gerekiyor. Tarih olarak 2021 sonbaharının verilmesi her şeyin tamam olduğunu da çağrıştırıyor akıllarda. Fakat en nihayetinde bu harika özellik tüm Zoom kullanıcalarına sunulacak.
Zoom ayrıca, toplantı ve çağrıların dışında kullanılabilir hale getirecek genişletilmiş bir whiteboard yani beyaz tahta üzerinde çalışıyor. Bu beyaz tahta uygulamada tablolar çizmek,not almak veya çeşitli görsellerle anlatımı güçlendirmeyi sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla, beyaz tahta özelliği de bu yıl beta sürümünde kullanıma sunulacak. Bu özellik için uygulamada ayrı bir Beyaz Tahta sekmesi bulacaksınız. Ayrıca Zoom bu özellikleri Facebook’la ortaklaşa bir biçimde Facebook VR’a da getirmeyi planlıyor.
Zoom ayrıca birkaç küçük ama yine de dikkate değer özellikler üzerinde de çalışıyor. Örneğin Zoom Phone’a uçtan uca şifreleme desteği geliyor , bu da Zoom üzerinden yaptığınız telefon görüşmelerini güvenli tutmanızı sağlayacak. Zoom’un üzerinde çalıştığı her şeyi görmek için şirketin blog gönderisine göz atın.
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Uygulama
Huawei App Market, Ağustos Ayında 494 Sorunlu Uygulama Tespit Etti
Huawei App Market, kullanıcıları için uygulamalarının güvenliğini artırmak amacıyla ağustos ayında eğitim uygulamaları için özel bir test başlattığını duyurdu. Test ile birlikte, güvenlik özelliği on binlerce uygulamayı test ederek hemen çalışmaya başladı. Bu test sonucu toplam 494 sorunlu uygulama tespit edildi. Tabii ki, bu uygulamalar artık Huawei App Market’te mevcut değil. Ancak bu uygulamalardan bazıları, pazara yeniden girmeden önce olası sorunları çözmeleri için bir bildiri tarafından bilgilendirildi.
Yayınlanan raporlara göre, bu özel proje yaklaşık 10 alt alanda on binlerce uygulamayı içeriyor. Alt alanlardan bazıları çeviri, İngilizce, sınava hazırlık, dinleme, okuma vb. Sorunlu uygulamaların %24,32’sinde sık sık ekrana çıkan pop-up gibi reklam sorunları var. Ayrıca, sorunlu uygulamaların %75,68’inde kilitlenme, oturum açamama ve diğer işlevsel sorunlar gibi önemli sorunlar da mevcut. Bu durumda sorunlu olan uygulamaların geliştiricilerine bir bildiri giderek uygulamalardan bazıları mağazadan kaldırılıp bazıları ise düzeltilmesi için bilgilendirildi.
Huawei App Market Çocuk Modu
Ayrıca, Huawei App Market’e reşit olmayan kullanıcılara özel yeni bir özellik getirdi: Çocuk Modu. Artık akıllı telefon kullanıcıları, Huawei’nin yetişkin hesabı aracılığıyla bağlı bir çocuk hesabı oluşturabilecekler. Çocuk modunu deneyimlemek için Huawei telefonlarında ve tabletlerinde çocuklarının hesabına giriş yapabilecekler. Bu modda, akıllı telefonun erişebildiği her şey çocuklar için güvenli olacak. Özellikle cihazda bu özellik kullanılırken birçok yetişkin uygulaması indirilemez duruma gelecek. Böylece ebeveynler, Huawei App Market’te neye erişeceklerinden korkmadan cihazı çocuklarına bırakabilecekler.
Çocuk modu, yaşa uygun olarak uygulama içeriklerini filtreleyebiliyor. Ayrıca belirli reklam ve promosyonları da aktif olarak cihazdan kaldırıyor. Bunların dışında çocuk modunda, kullanıcılar uygulama ayrıntıları sayfasında bulunan yorum içeriğini göremeyecekler.
Huawei, ekosistemi üzerinde yorulmadan ve aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar şirket kötü durumda değil. Hiç şüphe yok ki HarmonyOS ekosistemi, Android ve iOS’tan hala çok uzakta bir yerde konumlanmış durumda. Ancak bu sistemi kullanan yaklaşık 100 milyon akıllı telefon var bu da çok yakın zamanda bu uzak konumunu yakınlaştırabileceğini vaat ediyor. Ancak Huawei’nin iOS ve Android seviyesine gelmesi gerekiyorsa, global bir sürüm oluşturup tüm dünyaya yayması gerekiyor. Şimdilik sadece Çinli modeller HarmonyOS güncellemeleri alıyor.
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Haber
Epic, Apple Davasından Çıkan Sonucu Temyiz Etti
Epic Games, mahkemeden Cuma günü çıkan kararı temyiz ederek, bir üst mahkemenin davayı yeniden incelemesi için başvuruda bulundu. Mahkemeden Epic Games’in tüm zararları ödemesi kararı çıkmıştı.
Epic Games ve Apple arasında geçen sene başlayan olaylarda Epic Games, Apple’nin aldığı yüksek komisyon ücretlerini protesto ederek kendi ödeme sistemini izin almadan Fortnite oyununun içerisine entegre etmişti. Bunun üzerine Apple da Epic Games’in popüler Fortnite oyununu App Store uygulama mağazasından kaldırma kararı almıştı ve olaylar mahkemeye taşınmıştı. 10 Eylül 2021 Cuma günü mahkemeden bir karar çıktı ve Epic Games tarafından Apple şirketinin yaşadığı zararların tazmin edilmesine karar verilmişti.
Epic Games, Apple karşısında çıktığı mahkemede Apple şirketinin kendi ödeme sistemini geliştiricilere dayatarak tekellik oluşturduğunu savunmuştu. Ancak Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Epic Games’in Apple şirketinin uygulama içi satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle zararların karşılanmasına karar verdi. Böylece Apple şirketinin kullanıcıların alternatif ödeme sistemlerini kullanmasını engelleyen sert kuralları da geçerliliğini korumuş oldu.
Mahkemeden daha dikkat çeken bir sonuç daha çıktı. Hakim, Epic Games’in Apple şirketinin mobil oyun marketinde tekellik oluşturduğu iddiasını savunmada başarısız olduğu kararına vardı. Hakim mahkeme dosyasına şu ifadeleri yazdırdı:
“Kanıt gösteriyor ki Apple, önemli pazar payını kullanarak büyük bir market gücü veya tekellik oluşturmanın kıyısındadır.”
Hakim Rogers aynı zamanda Apple’ın tekellik oluşturmaya yakın olduğunu söylese de Epic Games’in bunun üzerine odaklanmadığı için tekellik iddialarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
Epic Games ve Apple arasında görülen davalar henüz bitecek gibi durmuyor. Gelecek günlerde Apple ve Google gibi mobil uygulama mağazası sahiplerinin tekel konumları bu davaların sonucunda sarsılabilir. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de alınan karara göre de Apple ve Google uygulama mağazalarında alternatif ödeme sistemlerine izin vermek zorunda kalmıştı.
Apple ve Google, Uygulama Geliştiricilerinin Farklı Ödeme Yöntemleri Kullanmasına İzin Vermek Durumunda!
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