ZenFone 5 Vodafone sorunu düzeldi (VİDEO)

ZenFone 5 Vodafone sorunu, yayınlanan yeni güncelleme ile giderildi. Bildiğiniz gibi sadece Vodafone hatlarda yaşanan bir ahize sorunu vardı. ASUS tarafından yapılan açıklamaya göre şirket sorunu fark eder etmez Vodafone ile iletişime geçti ve iki şirketin ortak çalışması sonucu yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme sonrası telefonun yazılım sürümü versiyon .19’a güncellendi ve ahize problemi de giderildi.

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Eğer siz de bir ZenFone 5 sahibiyseniz, telefonunuzun ayarlar bölümünden güncelleştirmeleri manuel olarak konrol edin ve yeni sürümü telefonunuza kurun. Yaptığımız görüşme testlerinde, güncelleme sonrası herhangi bir sorun görünmüyor.