Asus, ZenFone 3’ü “Fotoğraf İçin Tasarlandı” sözleriyle tanımlıyor. Fotoğraf konusundaki yetenekleri özellikle de PixelMaster 3.0 teknolojisiyle desteklenen ZenFone 3, gece fotoğrafçılığı konusunda da çok iddialı.

Asus’un merakla beklenen yeni telefonu ZenFone 3 sonunda ülkemizde de satışa çıktı. Ancak ne yazık ki şu an herkes ya cihazın satış fiyatını, ya Türkiye’de piyasaya geç çıkışını ya da Deluxe, Zoom, Max, Lazer gibi versiyonlarını konuşuyor. Oysa ki ZenFone 3’un barındırdığı asıl önemli gelişme telefonun kamerasında yatıyor. Asus bu telefonun fotoğrafçılık için tasarlandığını iddia ediyor ama diğer tartışmalar arasında telefonun kamerasının sahip olduğu özellikler kaynıyor.

İşte bu yüzden yine Türkiye’de hiçbir teknoloji yayıncısının yapmadığı bir şeyi yaparak ZenFone 3’ün gece fotoğrafçılığını gözler önüne sermek istedik. 32 saniye boyunca ışık alabilen ZenFone 3’ün kamerası zifiri karanlıkları aydınlığa çevirebiliyor. Ayrıca telefonun otomatik gece modu ile çekim kalitesi de birçok pahalı alternatifle yarışacak kadar başarılı. Umarım tamamı dışarıda çekilen aşağıdaki videoyu izlediğinizde sizler de Asus ZenFone 3 ile çekilecek gece fotoğrafları konusunda fikir sahibi olursunuz.

Asus’un özellikle gece fotoğrafçılığına vurgu yapması nedeniyle biz de ZenFone 3’ü alarak gece fotoğrafları çektik. İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasındaki bazı semtleri ziyaret ederek gece manzaraları çektik. Ardından da Mert Argını ile birlikte bu fotoğrafları hangi ayarlarda çektiğimizi sizlerle paylaştık.

Buradaki amacımız en iyi fotoğrafı çekmek değildi. Zaten “en iyi fotoğraf” kavramı kişiden kişiye değişen bir tanım. Biz Asus ZenFone 3’ün gece fotoğrafçılığı yetilerini gözler önüne sermeye çalıştık. Bu arada pozlama süresi konusunda da bazı çok basit bilgileri vermeyi amaçladık. 32 saniye boyunca ışık alabilen ZenFone 3’ten yola çıkarak hangi şartlarda uzun süre ışık ışık alımının mantıklı olacağını, hangi durumlarda ise iyi bir fotoğrafın düşmanı olabileceğini anlatmaya çalıştık.

Gelecekte gece fotoğrafçılığı konusunda iddialı olan tüm cep telefonları için de benzer videolar çekeceğimizi bilmenizi isterim.