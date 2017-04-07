Zeblaze ZeBand Plus Akıllı Bileklik Satışta

Akıllı telefonların mobil dünyadaki ana unsur olmasından sonra Çin merkezli belirli üreticiler aksesuar işine odaklanma kararı aldılar. Elbette çok sayıda ufak tefek aksesuar sunuldu ama son yıllarda akıllı saatlerin geri dönüşüyle bir diğer patlama yaşandı. Kullanıcıların hevesle akıllı saatlere yönelmesinden sonra çoğunun tam da yeterli olmadığı, ana sorunun kısa kalan batarya ömrü olduğu netleşti. Bu durumda en iyi çözüm olarak akıllı bileklikler karşımıza çıkıyor çünkü ekranları daha ufak ve güç tüketimleri daha düşük. Daha da önemlisi ana getirisi olan adım sayma, nabız ölçme gibi spor ve sağlık fonksiyonları sürdürülebiliyor.

Zeblaze ZeBand Plus Akıllı Bileklik

Bu amaca hizmet eden ürünlerden biri olan Zeblaze ZeBand Plus akıllı bilekliğin Çinli üreticisi sadece üç senelik geçmişse sahip. Firmanın ürün gamında sadece akıllı saat ve bileklik seçenekleri var. Bu akıllı giyilebilir ürünlerden sonuncusu olan Zeblaze ZeBand Plus’ın adındaki Plus ekinden anlaşılabileceği gibi önceki ZeBand’ın iyileştirilmiş versiyonu ama donanım özellikleri açısından bir fark görülmüyor. Muhtemelen ilk nesil modeldeki belirli hatalar düzeltilmiş. Bileklik tanıtımına uygun olacak biçimde ince boyutlu bir cihaz ve 43 x 16 x 10 mm boyutlarıyla epey ince ve sadece 21 gram. Buradaki en önemli bileşense öndeki 0.94 inç genişlikli ve 160 x 68 piksel çözünürlüklü dokunmatik OLED ekran. Arka aydınlatma gerekmediğinden güç tüketimi düşük.

Dahili şarjlı batarya kapasitesi sadece 90 mAh olsa da 15 güne kadar bekleme süresinden söz ediliyor. 10 metre mesafeye kadar Bluetooth 4.0 LE üzerinden bağlantı kuruyor olması da güç tüketimini düşürüyor. iOS 8.0 ve üstü ile Android 4.3 ve üstüne sahip cihazlar bildirimleri gönderebiliyor. IP67 sertifikasıyla su ve toz koruması olan bileklik spor yapanlar ve hatta yüzenler için de uygun. Zaten özellikleri arasında yüzüş modu bile bulunuyor. Bu bilekliği kullanarak kazanacaklarınız adım sayma, nabız ölçme, titreşimli olarak bildirimleri alma, uyku analizi, mola zamanı hatırlatıcı, saat ve alarm.

Farklı renk seçenekleri olan ve uygun fiyata sahip Zeblaze ZeBand Plus akıllı bilekliğin USB fişli şarj kablosu mandallı ağzıyla alt kısımdaki pinleri kavrıyor. Nabız ölçer de alt kısımda yer almakta. Bayer esaslı kayış kısmını kolayca değiştirmek mümkün.

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