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Zam sonrası hangi telefonlar alınır? FİYATI ÇOK ARTMAYAN F/P TELEFONLARI!
Bildiğiniz gibi ülkemizdeki dolar kurunun artışı sebebiyle son dönemde birçok akıllı telefonun fiyatı önemli derecede zamlandı. Bazı modellerde 500 TL ila 1000 TL’ye varan fiyat artışlarına tanık oldu. Haliyle daha önce sizin için hazırladığımız akıllı telefon listelerindeki birçok cihaz, artık eski fiyatlarında değil. O nedenle biz de bu videoda, 1500 TL’den 7000 TL’ye kadar fiyat performansı yüksek modelleri sıraladık. Burada fiyatı çok artmayan, aynı kalan veya düşen cihazları baz aldık.
Fiyat performans diyebileceğimiz akıllı telefonlar hangileri?
Meizu X8 (1600 TL) – Fiyatı değişmedi
- Snapdragon 710
- Yan çerçeveleri metal / önü ve arkası cam tasarım
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- Sony IMX362 sensör kullanan 12 MP ana kamera + 5 MP
- 3210 mAh
Galaxy M30S – Eski fiyatı 1900 / yeni fiyatı 2099 TL
- Exynos 9611 işlemci
- 6.4 inç Super AMOLED ekran Full HD+
- 48 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera
- 6000 mAh pil
Redmi Note 9S – 2800 TL
- Cam ön ve arka yüzey, plastik çerçeve
- 6.67 inç Full HD+ IPS LCD ekran
- Snapdragon 720G işlemci
- 4 GB RAM / 64 GB depolama veya 6 GB / 128 GB
- 5020 mAh pil + 18W hızlı şarj
Xiaomi Mi 9 Lite – Eski fiyatı 2750 TL / Yeni fiyatı 2999 TL
- Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka yüzey, alüminyum yan çerçeveler
- 6.39 inç Super AMOLED ekran
- Snapdragon 710
- 6 GB RAM – 64 GB depolama
- 48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
- 4000 mAh pil
Samsung Galaxy A71 – Eski fiyatı 3360 TL / Yeni fiyatı 3550 TL
- Delik çentik tasarımı
- Yan çerçeveleri plastik, önü ve arkası cam
- 6.7 inç Super AMOLED Full HD+ ekran
- Snapdragon 730
- 64 MP ana kamera 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik, 5 MP makro kamera
- 32 MP ön kamera
- 4500 mAh pil + 25W hızlı şarj
Huawei Nova 5T (Amazon ve Evkur’da 3600 TL civarında hala bulunabiliyor)
- Alüminyum çerçeveler, cam ön ve arka yüzey
- Mor renginde özel Nova işlemeleri
- Delik çentik tasarımı
- 6.26 inç IPS LCD Full HD+ çözünürlük
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP arka kamera + 16 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik 32 MP ön kamera
- 3750 mAh + 22.5 W
Galaxy Note 10 Lite – Eski fiyatı 4500 TL / Yeni fiyatı 4300 TL
- Kırmızı, gri, siyah renk seçenekleri
- S Pen desteği
- 6.7 inç Super AMOLED ekran
- Exynos 9810 işlemci (S10 ailesindeki işlemci)
- 8 GB RAM + 128 GB depolama
- 12 MP OIS ana kamera + 12 MP OIS telephoto (2x optik zoom) + 12 MP ultrageniş açı
- 32 MP F/2.2 ön kamera
- 4500 mAh pil + 25W hızlı şarj
Huawei P30 (4.699 TL)
- Beyaz, mavi, siyah renk seçenekleri
- IP53 suya ve toza dayanıklılık
- 6.1 inç OLED ekran, HDR10 ve DCI-P3 renk desteği
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP ana kamera + 16 MP geniş açı + 8 MP telephoto 32 MP ön kamera
- 3650 mAh pil + 22.5 W şarj
Samsung S10 Lite – Eski fiyatı 4.999 TL / yeni fiyatı 4800 TL
- 6.7 inç Super AMOLED Plus ekran HDR10+ desteği
- Snapdragon 855
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP ana kamera, 12 MP ultrageniş açı, 5 MP makro 32 MP ön kamera
- 4500 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteği
Huawei P30 Pro – Eski fiyatı 6400 TL / yeni fiyatı 6600 TL
- 6.47 inç OLED ekran HDR10 – DCI-P3 desteğiyle geliyor
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP ana kamera, 20 MP ultrageniş açı, 8 MP periskop, 3D TOF sensör
- 32 MP ön kamera
- 4200 mAh batarya + 40W hızlı şarj
iPhone XR – Eski fiyatı 5800 TL / yeni fiyatı 5700 TL
- Siyah, kırmızı, sarı, beyaz ve mavi gibi farklı renk seçenekleri
- Geleneksel çentik tasarımlı
- 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD ekran True-ton, wide color gamut ve 120 Hz dokunma hassasiyeti
- Apple A12 Bionic
- 3 GB RAM + 64 GB depolama
- 12 MP tek arka kamera 7 MP ön kamera
- 2942 mAh batarya + 15W şarj
https://youtu.be/q20QWOMLtFo
Video
Huawei P40 Lite ısınma testi (1080p video ve PUBG)
Isınma testimize hız kesmeden devam ediyoruz. Huawei Nova 5T’den sonra bugünkü konuğumuz P40 ailesinin en küçük ferdi Huawei P40 Lite modeli olacak.
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Cihaz çok fazla ısındı mı? Pil değerleri 20 dakikada ne kadar düştü?
Sıcaklık değerleri oyunlarda problemler yarattı mı?
Sorularına videomuz eşliğinde cevap vermek istedik.
Sıcaklık değerlerimiz:
Ön Taraftaki Başlangıç Sıcaklığı: 27.4°
Arka Taraftaki Başlangıç Sıcaklığı: 27.7°
Ön Taraftaki Bitiş Sıcaklığı: 34.8°
Arka Taraftaki Sıcaklık: 35.7°
Ortalama Sıcaklık Artışı: 7.1°
Pil değerlerimiz:
Test öncesi pil değerlerimiz: %100
Test sonrası değerlerimiz: %88
Düşüş oranı: %12
Dip Not: Maalesef ki telefonumuz 4K video çekim yapmadığı için 1080p 30fps kayıt alabildik. Video esnasında da bariz şekilde bu görülebiliyor.
Test
Orta seviyenin en iyi işlemcisi hangisi? Snapdragon vs. Kirin vs. MediaTek
Bu videomuzda orta seviyenin MediaTek, Kirin ve Snapdragon işlemcileri tek tek teste sokarak en iyilerini belirliyoruz. 7 farklı telefonda yaptığımız testlerin sonucunu bu videoda görebilirsiniz.
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Orta seviyenin en iyi işlemcisi hangisi? testindeki telefonlar;
- Oppo Reno 3 Pro – Snapdragon 765G
- Xiaomi Mi Note 10 – Snapdragon 730G
- Xiaomi Mi 9T – Snapdragon 730
- Realme 6 Pro – Snapdragon 720G
- Realme 6 – MediaTek Helio G90T
- Oppo Reno 3 – MediaTek Helio P90
- Huawei P40 Lite – Kirin 810
Yapılan testler; AnTuTu, 3DMark, PCMark, GFXBench, Geekbench 5, PassMark, AI Benchmark, AiTuTu ve 4K’dan 1080p’ye render.
Sonuçları videodaki görsellerden görebilirsiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
8.500 TL’ye alınır mı? | Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 ile beraberiz. Bu videomuzda P40’ın detaylarına yakından bakıyoruz. 8.499 TL fiyatla satışa çıkan Huawei P40 bu fiyata rakiplerine göre eksileri ve artıları neler? Hep beraber göz atıyoruz.
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Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 modeli, tasarımsal olarak bakıldığında P40 Pro modeline fazlasıyla benzese de daha küçük yapısı ve şelale yerine düz ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Çerçeveli bir ekrana sahip olsa da dört taraftan eşit bir çerçeve olması ise hoş bir görünüm vadediyor. 8.5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan P40 modeli, buz beyazı, gümüş orman ve siyah renk seçeneklerine sahip.
6.1 inç boyutunda OLED panel kullanan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bir ekran ile karşımıza çıkan telefon, gücünü P40 Pro modelinde de olduğu gibi Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Buna 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanının eşlik ettiği telefon, oyun performansı için ise Mali-G76’dan destek alıyor. Yapay zeka tarafında ise İki sinir ağı işleme birimi (NPU) kullanan telefon, tüm isteklerinizi rahatlıkla yerine getirebilir.
Kamera noktasına geldiğimizde ise üçlü bir kamera yapısında olan Huawei P40, 50 MP Ultra Vision ana kamera, 16 MP Cine geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile gerçekten iyi sonuçlar verebiliyor. Ancak kendi başına çok iyi fotoğraflar çekebiliyor olsa da P40 Pro ile kamera performansında ciddi farklar göze çarpıyor.
Ön kamerada ise 32 MP değerindeki kamera ile kızılötesi bir sensör yer alan cihaz, bokeh fotoğraflar başta olmak üzere oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Önde ve arkada 4K 60 fps videolar çekebilmek mümkün.
Batarya özellikleri
Telefonun en ilginç yanlarından biri ise 3800 mAh değerindeki bataryasının 22,5 Watt şarj ile dolabilmesi. Genel olarak yeterli olmasına ve 3800 mAh değerin bu telefon için yeterli olmasına rağmen P40 Lite modelinde dahi 40 Watt şarj varken bu telefonun 22,5 Watt ile şarj olması şaşırtıcı bir detay.
Bağlantı kanadında 5G ve Wi-Fi 6 desteği sunan, bluetooth 5.1 ile güncel çözümleri yakalayan telefonda e-SIM kullanımı da mümkün. Ayrıca yine Pro modeline göre IP68 değil, IP53 sertifikası sunuyor.
Fiyatı
8.500 TL’ye satın alınabilen cihaz FreeBuds 3 hediyesi ile gelirken piyasada Huawei modellerinden P30 Pro ve Mate 30 Pro gibi ciddi rakiplerinin yanı sıra diğer markalardan Mi 10, S20 Plus, iPhone XS Max ve iPhone 11 256 GB modeli gibi cihazlar dikkat çekiyor. Bu nedenle fiyat kanadında Huawei P40 modelinin işi zor görünüyor.