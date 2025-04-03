Apple’ın yapay zekâ hamlesi olarak tanıttığı Apple Intelligence özelliği büyük ses getirdi. Ancak tüm iPhone sahipleri bu özelliği deneyimleyemeyecek gibi görünüyor. Özellikle Türkiye’de yoğun ilgi gören yurt dışı iPhone cihazlarının çoğu bu durumdan etkilenecek. Peki kullanıcılar Apple Intelligence neden kullanamayacak?

Yurt dışı iPhone alanlara kötü haber! Apple Intelligence kullanılamayacak!

Çin’de üretilen iPhone, iPad ve Mac cihazlarda Apple Intelligence özelliğinin aktif olamayacağı duyuruldu. Nedeni ise Çin’in veri güvenliği ve yapay zekâ düzenlemeleri. Ancak bu sadece Çin içinde kullanım için geçerli değil; Çin’de üretilmiş ama Türkiye’de kullanılan modeller de bu kısıtlamaya takılıyor.

Türkiye’deki yurt dışı iPhone pazarına baktığımızda, satılan cihazların çok büyük bir kısmı Çin menşeli. Bu da demek oluyor ki birçok kullanıcı, donanım olarak uyumlu olsa bile Apple Intelligence özelliğini cihazında göremeyecek. Üstelik Apple bu cihazlara yazılım güncellemesiyle özellik eklemeyecek.

Telefonunuzun Çin malı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, model numarasına bakmak. Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu izleyerek model numarasını görebilirsiniz. Eğer model “CH/A” ile bitiyorsa, bu cihaz Çin’de üretilmiş ve satılmış demektir. Bu cihazlarda ne yazık ki Apple Intelligence özellikleri devre dışı kalacak.

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Apple, ileride Alibaba gibi yerel ortaklarla bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Ancak şu an için Çin’den menşeli modeller Apple’ın yapay zekâ hizmetlerinden mahrum kalıyor. Dolayısıyla yeni bir cihaz almayı düşünenler için bu detay oldukça kritik.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone kullanıcıları olarak sizce bu kısıtlama adil mi? Cihaz tercihi yaparken artık menşe ülkesine dikkat eder misiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve güncel teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!