Uber, geçmişte yaptığı hataların bedelini ödüyor gibi. Yunanistan Hükümeti, Uber ve Taxibeat gibi servislere çeşitli kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Yunanistan, Uber ve Taxibeat gibi uygulama temelli taksi servislerinin, klasik taksi duraklarına benzer şekilde çalışması gerektiğine hükmetti ve bunun için bazı uygulamaları yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Kurallardan ilk ikisi Uber’ın profesyonel taksi sürücüleri ile 3 yıllık anlaşma sağlaması ve sürücülere tam zamanlı istihdam sağlaması.

Üstelik Uber gibi servisler, her sürücü için taksi lisansı almak zorundalar. Taksi lisanslarının ücretleri 235.000 dolar seviyesinde.

Yunanistan Taksiciler Derneği Başkanı Thymios Lyberopoulos, “Vergi alınmayan profesyonellerden oluşan bir toplulukla sahaya çıkamazsınız. Bizim gibi sürücüler vergilerini öderken, diğerlerinin ödenmemesi kuralların olmadığı anlamına gelir ve bu, kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Aslında bu Amerikalı şirketin, geçmişteki günahlarının bedeli olarak da kabul edilebilir. Zira şirket; gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Avrupa Birliği’nde lisansı olmayan sürücüler ile çalışmak, taciz vakaları ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Taxibeat ise kurunun yanında yanan yaş örneğini temsil ediyor.