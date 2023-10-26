TurkNet, herkes için yüksek hızlarda erişilebilir bir internet deneyimi sunma misyonuyla istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Kendi altyapısında taahhütsüz, tek fiyattan sunduğu GigaFiber hizmeti, 1.000 Mpbs’ye kadar eşit indirme ve yükleme hızıyla dikkat çekiyor. TurkNet, yenilikçi çözümleri, kullanıcı odaklı yaklaşımları ve özgürlükçü vizyonu ile öne çıkıyor. Bununla birlikte, dünya genelinde internet hızını ölçmek için kullanılan en güvenilir platformlardan biri olan Speedtest’in 2023 yılı 3. çeyrek raporunda zirveye yerleşerek başarısını sürdürüyor.

2022 yılı boyunca zirvede olan TurkNet, 2023’te de başarısını sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl da hız konusundaki başarısı en itibarlı ölçüm platformları tarafından doğrulanan TurkNet, Speedtest’in 2023 yılı 3. çeyrek raporunda bir kez daha Türkiye’de en yüksek indirme hızı sunan internet sağlayıcısı oldu. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de sabit internet hizmetlerinin ortalama indirme hızı 36.92 Mbps, TurkNet ise kullanıcılarına sunduğu ortalama 64.31 Mbps indirme hızıyla Türkiye ortalamasının ötesine geçerek, en yüksek indirme hızı sunan sağlayıcı olarak zirveye oturdu.

Hız konusunda en stabil hizmet veren, en tutarlı marka TurkNet!

Tükiye’deki kullanıcıların yaptığı hız testlerinde ortalama download (indirme) hızı 36,92 Mbps, ortalama upload (yükleme) hızı 8,30 Mbps ve ortalama gecikme hızı ise 9 ms olarak ölçüldü. TurkNet, 13 ms’lik ortalama gecikme süresi ile rakipleri arasında en düşük gecikmeyi sunuyor. 64.31 Mbps indirme hızı ile kullanıcılarına ülke ortalamasının üzerinde hızlar sunuyor. Hız testlerinin yüzde kaçının en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı sunduğunu ifade eden tutarlılık skorları sıralamasına bakıldığında ise TurkNet’in bu değerde de lider olduğunu görüyoruz. TurkNet kullanıcılarının yüzde 80.6’nın en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde ederek en iyi skoru gösteren Türkiye’deki en yüksek tutarlılığa sahip marka oldu. Bu başarı, TurkNet kullanıcılarının online oyunlarda, video konferanslarda ve diğer çevrimiçi etkinliklerde kesintisiz bir deneyim yaşamalarına olanak sağlıyor. TurkNet, hızlı ve tutarlı internetin gün geçtikçe daha büyük bir öneme sahip olduğu bu dijital çağda kullanıcılarına en iyi internet deneyimini sunmak için çalışmalarına devam ediyor.