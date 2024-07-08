1912 yılında kurulan Japon devi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki Yanmar Turkey’de önemli bir görev değişikliği meydana geldi. Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Shoshi’nin Yanmar Agribusiness Grup şirketleri Başkanlık ve Direktörlük görevini üstlenmesinin ardından Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yuki Otomo atandı. 1 Nisan 2024 tarihinde göreve başlayan Otomo, 23 yılı aşkın süredir Yanmar bünyesinde çeşitli görevler üstlenen, başarılı bir makine mühendisi ve üst düzey yönetici.

Malezya’da ve Brezilya’da önemli kazanımlara imza attı

2001 yılında Japonya’daki GIFU Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamlayan Otomo, Yanmar Global bünyesinde, Japonya’da 5 yıl boyunca Traktör Geliştirme Departmanında çalıştı. Ardından yine Yanmar bünyesinde, Malezya’da önemli bir görev üstlenen Otomo, burada bir Ar-Ge Merkezi kurarak biyodizel yakıt konusunda değerli araştırmalara imza attı. 2011 yılında Japonya’da İş Geliştirme Departmanına katılan Yuki Otomo, daha sonra Brezilya’da Yanmar’ın Hint menşeili stratejik ortağının işbirliğiyle Yanmar Global’in yeni traktör fabrikasının kuruluş ve iş geliştirme süreçlerinde önemli görevler üstlendi. Otomo, Brezilya’da küçük inşaat makinelerinin satış ağının oluşturulması ve Amazon Nehri’nde işleyecek marin motorlarının geliştirilmesinin yanı sıra, yeni traktör fabrikasının kurulması süreçlerinde de kritik rollere sahip oldu.

Türkiye’yi çevre coğrafyanın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz

112 yılı aşan tarihe sahip Yanmar Global’in Türkiye’deki iştiraki olarak 6’ıncı yıllarını doldurduklarını kaydeden Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Yuki Otomo, şunları söyledi:

“Kısa zaman içerisinde her geçen gün büyüyen ve zorlu hedeflere adım adım ulaşan genç ama bir o kadar da köklü bir markayız. Şirketimizin Magokichi Yamaoka tarafından kurulduğu günden bu yana miras aldığı iki ilkesi vardır. ‘Daha iyi bir dünya için hizmet etmekten minnettarım’ ve ‘Enerji tasarrufu yapmak insanlığa hizmet etmektir.’ Her ikisi de Yanmar’ın temel değerleri olmuştur ve kurumsal DNA’mızda yaşamaktadır. Magokichi Yamaoka, minnettar olmanın dünyadaki güzelliği bulmanın anahtarı olduğunu ifade etmiştir. Minnettarlık duygusuyla çalışmanın toplumu daha iyi ve daha güzel hale getirdiğine inanmaktadır. Kendisi; çiftçilerin yükünü hafifletmek için dizel motor geliştirerek, yakıt tasarrufunun sosyal kalkınmaya katkıda bulunduğuna dair içgörü kazanmıştır.

Bu fikirlerin her biri, şirketimizin minimum kaynakla fırsatları en üst düzeye çıkarmasını sağlamıştır. Kurucumuzun ruhuna vurgu yaparak, çeşitli sektörlerde enerjinin verimli kullanımı ve iş gücü tasarrufu sağlayan ekipmanların geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu prensipler için çabalayan, sürekli büyüyen değerli, genç, dinamik, uzman ekibimizin özverili çalışmalarıyla satışlarımızı ve iş kollarımızı hızla artırdık. Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak, bugün geldiğimiz noktada yurt içi ve yurt dışı pazara yönelik Tarım Makine ve Ekipmanları, Enerji Sistemleri, Anahtar Teslim Power-EPC Çözümleri, Endüstriyel Motorlar, Global Satın Alma Merkezi ve online makine kiralama konusunda uzmanlaşmış bir e-ticaret platformu olan YTRENT gibi çeşitli iş kollarında birçok ülkeye teknolojik çözümler sunuyoruz.

Bunun yanı sıra, Yanmar Turkey’i üretim, lojistik ve mühendislik alanlarında Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bir merkez haline gelmeyi planlıyor; bu hedeflere ulaşmak içinse insan kaynağına ve teknolojiye olan yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve verimli teknolojik çözümlerimizle yüksek değer yaratan bir şirket olma hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”