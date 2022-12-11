Google’ın yeniden tasarlanan “Material You” ile şirketin kendi uygulamalarının çoğu (ve hatta bazı üçüncü taraf uygulamaları), widget’larına biraz daha özen göstermeye başladı.

Geçen aydan beri YouTube’un birkaç yeni ana ekran widget’ını test ettiğini biliyoruz. Bu widgetlar ile videoları ana ekranınızdan özel bir görünüm aracılığıyla izlemeyi umuyorsanız bunu unutun. Bunun yerine, bu widget’lar uygulamanın belirli temel bölümlerine, önce gerçekten açmaya gerek kalmadan erişmek için yalnızca kısayollardır.

Biri yalnızca bir arama çubuğu olan ve diğeri yukarıda bahsedilen arama çubuğunun altına dört hızlı işlemden oluşan bir satır ekleyen toplam iki widget’ımız var. Görünüşe göre ne yaparsan yap arama çubuğu ortalıkta dolanıyor.

Hızlı işlem widget’ının düğme çubuğunda Shorts kısayolları, abonelikleriniz, kitaplığınız (beğendiğiniz videolar ve diğer oynatma listelerinin bulunduğu) ve ana sayfanız bulunur.

Widget’ın kendisi, onu son gördüğümüz zamana kıyasla biraz değişti ve mikrofon düğmesi kaldırıldı. Bu da sesli arama olmadığı anlamına geliyor.

9to5Google, Pixel sahiplerinin YouTube 17.46.37 sürümüyle yenilenen widget’ları gördüklerini bildiriyor ancak bu sürümden bu yana bir dizi güncelleme yayınlandı. Hâlâ yalnızca üç düğmeli (bu, kitaplık bağlantısı hariç) bir hızlı işlemler widget’ı gösteren cihazlarımız var, bu yüzden çoğumuzun gerçekten geçtikten sonra sabırsızlıkla bekleyecek birkaç ince ayarı daha olacak gibi görünüyor.