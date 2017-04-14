YouTube’un Gizli Koyu Renk Modunu Aktif Etmek Çok Kolay

Bir daha ki sefere gece yarısı YouTube videoları arasında dolanırken ekranın gözünüzü daha az yorması için arayüzü siyah yapabilirsiniz.

Bir Reddit kullanıcısı YouTube’da Karanlık Mod olduğunu keşfetti. Bu karanlık modu aktif hale getirmek ise oldukça basit.

İlk olarak Google Chrome’un en son versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Şu anda Chrome’un 57. versiyonu indirilebilir durumda. Opera’nın da son sürümünde açabilirsiniz ancak Safari ve Firefox şu anda desteklemiyor.

Daha sonra Windows bilgisayarlarda Ctrl + Shift + i

Mac bilgisayarlar da ise Cmd + alt + i tuşlarına basarak geliştirici penceresini açın.

Gelen ekrandan Konsol kısmına girin.

Daha sonra gelen pencereye document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE” bu metni yapıştırın ve Enter’a basın.

Geliştirici penceresini kapatın ve sayfayı yenileyin. Daha sonra sağ üst kısımda yer alan Ayarlar menüsünden Koyu Renk Modu’nu Açık hale getirin.

Bu özellik henüz resmi olarak açıklanmadı ancak platformda test ediliyor.