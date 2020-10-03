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3 Kanka 1 Konuk #3 (Konuk: Jirayr Gamsaragan)
Maksimum Teknoloji Kanalımızda üçüncü bölümü ile 3 Kanka 1 Konuk programımız Sina POLAT, Özgür KAYNAK ve Abdullah KESMENOĞLU moderatörlüğünde yayında. Bu hafta konukları Jirayr Gamsaragan ile Vlogger ekipmanları üzerine keyifli bir geçirdiler. Bakalım bu keyifli video bizlere neler sunuyor?
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Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Realme 6 Pro akıllı telefonuyla Samet Kemer oldu. Bakalım Samet, cihazıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
Cuma Raporu
Cuma Raporu #122: Xiaomi Mi 10T, konsol fiyatları ve dahası
Cuma Raporu #122 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini yorumladık. Bakalım bu haftanın öne çıkan olayları neler?
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Her yerde futbol keyfi yaşayabileceğiniz teknolojik ürünler!
2020-2021 futbol sezonunun başlamasıyla futbolseverler için heyecan başladı. Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları heyecanı devam ediyor. MediaMarkt desteğiyle yaptığımız bu videoda ise sizlere her yerde futbol keyfi yaşayabileceğiniz teknolojik ürünleri sıralıyoruz.
İlginizi çekebilir; MediaMarkt’tan futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için fırsatlar!
Her yerde futbol keyfi yaşayabileceğiniz teknolojik ürünler!
MediaMarkt ile futbol keyfi!
MediaMarkt mağazalarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak futbol keyfini her yerde yaşayabileceğiniz ürünleri bulabilirsiniz. Full HD’den 8K’ya kadar uzanan çözünürlükler ve evinize uygun boyutlarda televizyon tercihi ile futbol maçlarını canlı ve heyecanlı olarak takip edebilirsiniz. Eğer daha farklı bir atmosfer arayışınız var ise tercihiniz projeksiyon cihazlarından yana da olabilir.
Bir diğer yandan ev dışında kullanım için tablet ve telefon tercih ederek yolda, işte, seyahat ve tatillerinizde de futbol heyecanını yaşamanız mümkün. Futboldaki atmosfer deneyimini katlamak için ise soundbar, kulaklık ve taşınabilirlik noktasında bluetooth hoparlör tercihi de yaparak bu deneyimi tarzınıza ve durumunuza göre düzenlemeniz mümkün.