YouTube’dan Sonra Google da Nusret’in Olduğu 2017 Yılı Videosunu Yayımladı!

Daha önce YouTube’un Rewind 2017 videosunda yerli YouTuberların yanı sıra kendisine yer bulan Nusret Gökçe, şimdi de Google’ın 2017 yılı arama trendleri videosunda yer buldu.

Geçtiğimiz günlerde her yıl olduğu gibi 2017 yılında YouTube’un en ünlü kişileri ve olaylarını konu alan Rewind videosunun bu içerisinde bulunduğumuz 2017 yılı versiyonu yayımlanmıştı. Bu haberimizde detaylarını görebileceğiniz videoda Enes Batur, Orkun Işıtmak ve Meryem Can gibi yerli YouTuber’lar bulunurken Nusr-et markasının sahibi Nusret Gökçe’nin global olarak meşhur olan Saltbae, yani tuz dökme hareketine de yer verilmişti.

Şimdi de Google, 2017 yılı arama trendlerini yayımladı. Bunun yanı sıra yıl içerisindeneler arandığını özetleyen bir de video hazırlayan Google, orman yangınları, Kuzey Kore’nin füze menzili, ABD’de Meksika arasında kurulması gündemde olan duvarın maliyeti ve göçmenler gibi konuların arandığını bizlere gösteriyor. Fakat tıpkı YoTube’da olduğu gibi Google’da da saltbae akımı arandığı görülüyor ki Google bu videoda da Nusret’e yer vermiş.

Söz konusu videoyu aşağıdan görebilirsiniz;