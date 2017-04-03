YouTube Videoların Açıklama Bölümlerini de Çevirmek İstiyor

YouTube’da topluluk merkezli altyazı çeviri 2015 yılından beri var ancak bu topluluk altyazısı çevrilmiş videolara denk geldiğiniz de bir işe yarıyor.

YouTube şimdi de alt yazı ile beraber video başlıklarını ve açıklamalarını da diğer dillere çevirmeyi amaçlıyor. Bu kullanıcı merkezli araçlar platformun dünya çapında yayılmasını sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesi. Sitede 76 farklı dil desteği mevcut. Ancak bazıları gerçekten kullanılmıyor.

Bu çeviri topluluğu video başlıkalrını v açıklamalarını da çevirerek kullanıcıların sitede erişmek istedikleri videoya daha kolay gitmelerini ya da rastgele izledikleri bir videonun içeriğinde ne olduğunu anlamalarını sağlayacak. Ancak platforma yüklenen video sayısı düşünürsek biraz zor gibi duruyor. Çünkü siteye her gün video yükleyenlerin sayısı çeviri topluluğunda olanların sayısından neredeyse onbinlerce kat daha fazla.