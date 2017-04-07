YouTube İçerik Üreticilere 10.000 Gösterime Kadar Ödeme Yapmayacak

YouTube 5 yıl önce partner programını herkese açtı ve bu oldukça önemli bir olay oldu çünkü platforma video yükleyen herkes para kazanmaya başladı.

Bu partner modeli YouTube’un internetin en büyük video platformu olmasında önemli rol oynadı ancak bazı problemlere de yol açmadı değil. Kullanıcılar başka kişiler tarafından üretilmiş videoları yüklemeye başladı. Bunlar bazen büyük plak şirketlerinin ya da film stüdyolarının videoları olurken bazıları platformun popüler içerik üreticilerinin videoları oldu.

Platform bu problemle başa çıkmak için bugün partner programını değiştirdiğini açıkladı. Bugünden itibaren içerik üreticilerinin kanalları 10.000 gösterime gelmeden önce para kazanamayacak. Yapılan açıklamaya göre bu sınır bir kanalın özgün içerik üretip üretmediğine yetecek bir sınır. Diğer taraftan platformda yer alan bağımsız içerik üreticilerini de zora sokmayacak.

Şirketin İçerik Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Ariel Bardin bugün blog gönderisi ile yaptığı bir açıklama ile içerik üreticilerinin 10.000 görüntülenme sayısına ulaştıktan sonra içeriklerinin YouTube’un politikalarına aykırı olup olmadığını denetleyeceklerini söyledi. Eğer herhangi bir problem belirlenmezse kullanıcılar videolarına reklam alabilecek ve para kazanabilecek.