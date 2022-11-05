YouTube Cuma günü (4), içerik oluşturucuların bir konukla birlikte canlı yayın yapmalarına olanak tanıyacak “Birlikte Canlı Yayın Yap (Go Live Together)” özelliğinin lansmanını duyurdu. Yeni özellik, daha fazla kişiye genişletilmeden önce ilk olarak belirli bir kullanıcı grubuna ulaşacak.

TikTok ve Twitch tarafından başlatılan ortak yayın işlevlerine benzer şekilde, Google’ın video platformuna yakında gelecek olan araç, sunucunun diğer içerik oluşturucularla ortaklaşa yaşamlar gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Daha fazla sayıda kişiyi ağırlama imkanı bile var, ancak rakiplerin aksine bölünmüş ekranda aynı anda yalnızca bir kişi görünüyor.

YouTube’un ortak yayın özelliğinin bir başka sınırlaması da, konuklu yayınların başlangıçta yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılabilmesidir. İçerik oluşturucu canlı yayını bilgisayarla planlayabilir, ancak başlamak için akıllı telefona başvurması gerekir.

Şirkete göre Go Live Together işlevi “önümüzdeki haftalarda” bir grup seçilmiş içerik oluşturucuya sunulacak, ancak tarih konusunda ayrıntı verilmeyecek. İlk aşama için seçilenler, profillerinde aracı tetiklemek için bir düğme göreceklerdir.

Nasıl çalışıyor?

YouTube’da Birlikte Canlı Yayına Geç’i etkinleştirmek için düğmeye bastıktan sonra, ev sahibi konukla canlı yayının ayrıntılarını sağlamalıdır. Diğer ayarlamaların yanı sıra canlı yayının başlığını girebilir, açıklayabilir, para kazanma ve görünürlük ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ardından, kullanıcı uygulama içindeki “Ortak yayıncı davet et” seçeneğinden canlı yayına katılacak bir veya daha fazla içerik oluşturucu seçebilir. Daveti aldıktan ve üzerine tıkladıktan sonra, iki kişi konuşmaya başlamaya hazır olana kadar youtuber sanal bir bekleme odasında olacaktır.

YouTube’a göre, konuklar canlı yayına katılırken reklam gösterme olanağına sahip olacak, ancak gelir yalnızca sunucuya kalacak.

Kaynak: YouTube