Google bugün yaptığı açıklama ile uzun zamandır merak edilen YouTube GO’nun beta sürümünün Hindistan’da kullanıma açıldığını duyurdu.

YouTube Go uygulaması geçtiğimiz Eylül ayında duyurulmuştu. YouTube’un yeniden tasarlanmış hali olan uygulama özelikle kötü internet bağlantısı olan ülkelerdeki kullanıcıları hedefliyor.

Uygulama temel olarak bildiğimiz YouTube uygulaması ancak veri tüketimi çok daha düşük. Servisin en önemli kısm ise video indirilebilmesi ve indirilecek olan videoların çözünürlüğünün seçilebilmesi. Bu şimdilik YouTube Red kullanıcılarının sahip olduğu bir özellik. Kullanıcılar ayrıca indirmek ya da izlemek istedikleri videoyu küçük bir ön izlemesini küçük görsellerde izleyebiliyor.

Uygulamanın ilk hedefi çevrimdışı olarak kullanılabilmek. Bu yüzden kullanıcılar videoları indirebiliyor. Diğer taraftan indirilen videolar yine herhangi bir internet kullanımı olmaksızın başka birisi ile paylaşılabiliyor. Uygulama Hindistan’da beta olarak kullanılabilir. Google uygulamanın ne zaman tam sürüme geçeceğini ya da diğer ülkelerde ne zaman kullanıma açılacağını belirtmedi.