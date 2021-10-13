YouTube’dan Nasıl Para Kazanılır? sorusu herkesin son yıllarda en çok merak ettiği soru arasında. YouTuber olmak günümüzde kabul görmüş olmasının dışında pek çok kişinin de hayallerini süsleyen bir iş olma özelliğini taşıyor. YouTuber olmak ve içerik üreterek para kazanmak çok karlı ve keyifli görünse de bunun için mutlaka yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunuyor.

YouTube dünyanın en çok izlenen platformu olarak akla gelebilecek her konuda ve sınırsız çeşitlilikte içeriği barındırıyor. Bu içerikleri üreten ve YouTube’da yayınlayan dünyanın her yerinden binlerce kişi kendileri için bir gelir kaynağı yaratıyor.

Bununla birlikte YouTube’dan para kazanmak ve para kazanma özelliğini aktifleştirebilmek için;

İlgili kanalın son 12 ay içinde en az 4000 saat toplam izlenme süresi olması,

olması, En az 1.000 abonesi bulunması,

bulunması, YouTube para kazanma politikalarının tümüne uyması,

Bağlı bir AdSense hesabına sahip olması şartları yerine getirilmelidir.

Bu şartların tamamı sağlandıktan sonra içerik üreticiler YouTube’dan gelir elde etmelerini sağlayacak YouTube İş Ortağı Programı’na başvurup süreci başlatabilirler. Başvurunun tamamlanmasının ardından kanal ve içerikler incelenir. YouTube para kazanma politikalarına ve Topluluk Kuralları’na uygun bulunması durumunda içerik üretici YouTube’dan para kazanmaya başlayabilir.

Bu şartların sağlanabilmesi için mutlaka kaliteli, hedef kitleye hitap eden, ilgi çekici içerikler üretmektir. Bu sayede süreklilik sağlanması ve içerik üreticinin kendi kitlesini oluşturması da mümkün olabilir.

Kanalınız Para Kazanmak İçin Yeterli Özelliklere Sahip mi?

Kanalın para kazanmak için hazır hale gelmesi ve YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olabilmesi için abone sayısı ve izlenme süresi kriterlerini yerine getirmesi, YouTube Topluluk Kuralları’na uygun olması gerekir. İçeriklerin bu kurallara tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız kanalınıza bağlı AdSense hesabı oluşturup başvuruda bulunabilirsiniz. Genellikle YouTube tarafından başvuruyu izleyen bir aylık sürede dönüş yapılır ve uygun bulunmanız durumunda kanalınız para kazanmaya açılır. Uygun bulunmamanız durumunda içeriklerinizi gözden geçirebilir ve reddedildikten 30 gün sonra yeniden başvuruda bulunabilirsiniz. YouTube’dan Nasıl Para Kazanılır? sorusunun da ilk cevabı bunu içeriyor.

Reklamlardan Para Kazanabilirsiniz

YouTube birçok farklı reklam biçimi ile içerik üreticilerine para kazanma imkanı verir. YouTube’da bulunan tüm reklam biçimlerini bilirseniz gelir kaynağınızı çok daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Bununla birlikte reklamlardan para kazanmak istiyorsanız videolarınızın süresinin çok önemli bir detay olduğunu unutmamalısınız. 8 dakikadan uzun videolar yüklemeniz durumunda videonun ortasında da reklam göstermeye başlamanız mümkündür. Ancak yalnızca sürenin uzatılması adına videolarınızın içerik kalitesini düşürmeniz negatif sonuçlara neden olabilir. Çünkü reklamverenlerin tercih edeceği bir kaynak olmanın ve sürekli büyüyen bir izleyici kitlesine sahip olmanın en önemli yolu kaliteli içerikler hazırlayarak izleyicilerinizi korumak ve daha çok izleyicinin sizi tercih etmesini sağlayabilmektir.

Pek çok kişi YouTube’dan para kazanmanın en önemli unsurlarının abone sayısı ve izlenme süresi olduğunu düşünse de aslında en önemli nokta kanalınızın ön plana çıkmasını ve sürekli reklam almanızı sağlayacak olan içeriklerinizdir. Son derece hassas bir politika izleyen YouTube sürekli kendini tekrar eden, küfür ve şiddet içeren, özgün olmayan içerikler üreten kanalları ön plana çıkarmaz. Bu tür içerikler kanalın reklam almasını engelleyebileceği gibi ihlal tekrarlarına bağlı olarak İş Ortağı Programı’ndan çıkarılması söz konusu olabilir.

Bu nedenle ne tür içerikler üretmek istediğiniz konusunda net olmalı, hedef kitlenize dair planlamalar yapmalı ve içeriklerinizi reklam alımına daha uygun bir hale getirmek için çalışmalısınız.

Super Chat ve Super Stickers

Bu iki yeni YouTube özelliği ülkemizde yeni da yalnızca canlı yayınlarda ve Premier’lerde kullanılabiliyor. Yayıncıların yayınları sırasında bağış toplamasına benzer bir sistem ile içerik üreticilerinin para kazanmasına katkıda bulunuyor. İzleyiciler bu özellikler sayesinde yayın ya da Premier sırasında diledikleri mesajı istedikleri süre boyunca öne çıkarıp bağış yapma imkanından yararlanıyorlar. İçerik üreticilerine reklamlar dışında da YouTube’dan gelir elde etme imkanı veren bu özelliklerin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Ürün Satarak Para Kazanabilirsiniz

Aslında YouTube’dan ne kadar para kazanabileceğiniz paylaştığınız içeriklere, kanalınızı ne kadar iyi yönettiğinize, karşınıza çıkan alternatifleri nasıl değerlendirdiğinize bağlıdır. YouTube’dan daha fazla gelir elde etmenin en keyifli yollarından biri kanalınızı takip eden kitleye hitap edecek şekilde tasarlanan kullanışlı ve eğlenceli ürünlerin satışını yapmaktır.

Abonelerinizle aranızdaki bağı simgeleyen ve içeriklerinize göndermelerde bulunan ürünlerin satışı oldukça büyük bir gelir kaynağı haline gelebilir. Bunu yapabilmeniz için geniş bir kitleye hitap ediyor olmanız ve yaratıcı tasarımlarla kaliteli ürünler sunmanız çok önemlidir. Bu size izleyicilerinizle aranızda sağlam bir bağ oluşturma ve reklam geliri dışında yeni bir gelir kaynağı yaratma imkanı verir. Kendi kanalınızı kullanarak ürünlerinizin reklamını yapabilir ve doğru ürünlerle kısa sürede yüksek satış rakamlarına erişebilirsiniz.

Kanal Üyelikleri İle Para Kazanma İmkanını Değerlendirin

Eğer en az 30.000 abonesi olan ve YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olan bir içerik üreticiyseniz kanalınızda üyelikler özelliğini etkinleştirebilir ve buradan gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Bu rakam oyun kanalları için 1.000 olarak uygulanmakta olup izleyiciler belirli bir ücret ödeyerek kanala üye olabilirler. Bu üyeliğin sağladığı avantajlardan yararlanarak videolara erken erişebilme, üyelere özel yayınlara katılabilme gibi ayrıcalıklardan yararlanırken bir yandan da sevdikleri içerik üreticisine destek olurlar. Belirli bir izleyici kitlesine eriştikten sonra bu özelliğin aktive edilmesi YouTube reklam gelirine ek olarak sabit ve etkili bir gelir kaynağı yaratma konusunda başarılı bir adım olabilir.

Marka Anlaşmaları Yapabilirsiniz

Marka anlaşmaları birçok YouTube içerik üreticisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir marka ile anlaşma yaparak gelir elde edebilmek için abone sayısı ya da izlenme süresi ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değildir. Kanalınızın hitap ettiği kitle ile aranızda olan iletişimin gücüne ve içeriklerinizin kalitesine göre her seviyede marka ile anlaşma yapma ve gelir elde etme imkanından yararlanabilirsiniz.

Aynı zamanda bu şekilde yeni içerikleriniz için farklı konseptlerin ortaya çıkması gibi bir fırsat da yaratmış olursunuz. Bununla birlikte anlaşacağınız markaları dikkatli bir şekilde seçmeli ve izleyici kitleniz ile aranızdaki bağı zedeleyebilecek nitelikte anlaşmalardan kaçınmalısınız.

Tüm bunlara ek olarak faaliyetlerinizi ve gelir kaynaklarınızı artırmak için resmi bir ticari kuruluşa dönüşebilirsiniz. Bu durumda YouTube’u bir markanın fiziksel mağazası gibi ürünlerinizi ve içeriklerinizi pazarladığınız, hedef kitlenizi geliştirdiğiniz ve büyüttüğünüz bir mecraya dönüştürebilirsiniz. Reklamlardan, marka anlaşmalarından, ürün satışlarından ve tüm kanallardan gelir elde etmeye devam ettiğiniz gibi kendi işlerinizi büyütmek için reklamveren konumuna gelebilir ve daha fazla sayıda kişiye ulaşmak için reklam vermeye başlayabilirsiniz.

YouTube’dan Nasıl Para Kazanılır? konusunda başarıyı yakalamak için mutlaka detaylı bir iş planı oluşturmayı, sunacağını ürünleri doğru bir şekilde belirlemeyi, iş ortaklarınızla ya da sponsorlarınızla olan ilişkilerinizi gözden geçirmeyi, kullanmaya ihtiyaç duyacağınız kaynakları değerlendirmeyi unutmamalı ve maddi kaynaklarınızı yönetmek adına mümkün olan en doğru adımları atmalısınız.