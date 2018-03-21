YouTube üzerinden canlı yayın yapmak daha kolaylaştı

YouTube yaptığı bir açıklama ile kısa zaman içinde kullanıcıların akıllı telefonlarındaki kamera uygulamasından canlı yayın yapmasına olanak sağlayacağını açıkladı. Süreci daha da basitleştirecek bu işlemi firma yayımladığı bir blog postu ile anlattı. Firma yaptığı paylaşımda bahsedilen özellik için başlangıçta Asus, LG, Motorola, Nokia ve Samsung ile çalıştığını duyurdu. Bu yeni özellik, saydığımız telefonları önümüzdeki aylarda gelecekmiş.



YouTube yıl bitmeden telefon marka sayısını arttıracak

Bunun yanında firma açıklamanın devamında hızını kesmeyeceğini ve 2018 bitmeden bahsedilen özelliğin daha pek çok telefon markası için de hazırlanacağını belirtti.

“Hedefimiz, bu özelliği yıl boyunca başka telefon üreticileri ile de çalışıp yeni Mobile Live’ı daha çok cihazda kullanılabilir hale getirmek.”

Yapılan açıklamada canlı yayın özelliğinin PC tarafında da basitleştirildiğini belirten firma youtube.com/webcam adresinden canlı yayına hızlıca başlamanızı sağlıyor. Bunun için site önce sizden telefon yardımı ile hesabınızı doğrulamanızı istiyor. Hesap doğrulandıktan 24 saat sonra canlı yayın etkinliğine hemen başlayabilirsiniz.