YouTube, 16:9’dan Büyük Ekranlar İçin Tam Ekran Modu Getirdi!

Samsung Galaxy S8, Note8, iPhone X, Huawei Mate 10 gibi modellerde popülerleşen 18:9 ve civarı değerler için YouTube tam ekran modu getirdi.

Son dönemde piyasaya çıkan LG G6, iPhone X, Samsung Galaxy S8 ve Note8 ile Huawei Mate 10 gibi telefonlarda uzayan ekran sebebiyle klasikleşen 16:9 ekran oranı değeri 18:9 civarına çıktı. Bazı telefonlarda bu nedenle YouTube ve Netflix gibi mecralarda tam ekran video izlemek mümkün olmaz iken telefonlar kendi ayarları ile bu görüntüyü ekrana yayma amacındalardı.

Fakat son dönemde artan bu durum nedeni ve hatta kendi Pixel 2 XL modelinde de bu oranı kullanan Google, YouTube servisinde güncellemeye gitti. iOS ve Android sürümlerinde getirilen güncelleme ile artık YouTube videolarını bahsettiğim telefonlarda da tam ekran izleyebileceksiniz.

Videoyu açtığınızda tek yapmanız gereken ise iki parmağınızı ayırarak, yani yakınlaştırma hareketi yaparak tam ekran moduna geçirmek. Görüntü kenar boşlukları oranında yakınlaştırılarak sağlanacak ve böylece ufak üstten ve alttan görüntü kayıpları ile siz de video keyfinizi elinizdeki telefonun tüm ekranını kullanarak yaşayabileceksiniz.