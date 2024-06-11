8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında, M.E.E. isimli şahıs, Temel Yeterlilik Testi (TYT) bölümünde kopya çektiği esnada yakalandı. M.E.E., sınav salonunda gelişmiş bir düzenek kullanarak, soruları ChatGPT-4o isimli yapay zeka programına çözdürmeye çalıştı. Bu olay, YKS yapay zeka kopya skandalı olarak tarihe geçti.

YKS yapay zeka kopya düzeneği nasıl çalışıyor?

Olay, sınav gözetmenlerinin M.E.E.’nin şüpheli davranışlarını fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Gözetmenler tarafından yapılan inceleme sonucunda, M.E.E.’nin sınav sırasında soruları dışarıya ileten ve yanıtları almasını sağlayan bir düzenek kullandığı tespit edildi. Düzenekte, ses ve görüntü aktarımı yapabilen 3 adet düğme kamera bulunuyordu. Yapılan detaylı incelemelerde, bu düzenek aracılığıyla soruların ChatGPT-4o isimli yapay zeka programına gönderildiği ve yanıtların buradan alındığı belirlendi.

M.E.E.’nin yakalanmasının ardından, yapılan çalışmalar sonucunda kendisine yardım eden A.B. isimli bir başka şahıs daha tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, kopya düzeneğine ait dijital materyaller ve cihazlara el konuldu. M.E.E. ve A.B., 6114 Sayılı Kanun’a Muhalefet (SKM) suçundan işlem görmek üzere gözaltına alındı. A.B., sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YKS yapay zeka kopya skandalı, yapay zekanın eğitim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Eğitimde adaletin ve eşitliğin sağlanabilmesi için sınav güvenliğinin artırılmasının ve bu tür teknolojik sahtekarlıkların önlenmesinin ne kadar önemli olduğu tekrardan anlaşıldı. YKS yapay zeka kopya olayı, sınav sistemlerinin güvenilirliğini zedeleyen önemli bir vaka olarak tarihteki yerini aldı.

Yetkililer, bu tür olayların tekrarlanmaması için sınav güvenlik önlemlerinin daha da sıkılaştırılacağını belirtti. YKS yapay zeka kopya skandalı, teknolojinin kötüye kullanımının ciddi sonuçlara yol açabileceğini ve bu tür girişimlerin kesinlikle cezalandırılacağını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda, sınav güvenliğinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

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ChatGPT-4o, OpenAI tarafından geliştirilen ve son derece gelişmiş bir yapay zeka programıdır. Soruları çözme yeteneği yüksek olan bu program, doğal dil işleme teknolojisi kullanarak metinleri anlayabilir ve doğru yanıtlar üretebilir. Ancak, sınavlarda kullanımı yasak olan bu tür teknolojiler, etik dışı ve yasal olmayan yollardan kopya çekmek için kullanılmamalıdır. YKS yapay zeka kopya skandalı, yapay zekanın yapabildiklerini gözler önüne seriyor.