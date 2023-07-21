21-24 Temmuz arasında gerçekleşen Yıldızlı Teknoloji Günleri kampanyası MediaMarkt’ta başladı. Bulaşık makinesinden Android TV’lere, akıllı telefonlardan birçok teknolojik üründe kampanyalar bulunuyor. Biz de sizi için bu kampnayaya dahil olan ürünlerden birkaçını listeledik. Ancak kampanya dahilindeki tüm ürünlere buradaki linkten göz atabilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz ürünler ise şu şekilde:

Eğer yakın zamanda uygun fiyatlı bir bulaşık makinesi arıyorsanız GRUNDIG GPDF 5711 modeline göz atmanızda fayda var. 3 yıl Arçelik garantisi altında olan ürün, E enerji sınıfında yer alıyor. Grundig bulaşık makinelerinin özel iç tasarımı sayesinde tek seferde 13 kişilik bulaşık yıkayabilirsiniz. Bardak koruma özelliğiyle, özel sensörleri sayesinde suyun sertlik derecesini algılıyor ve otomatik en ideal seviyeye getiriyor. Böylece bardaklarınızın ömrü 20 kata kadar uzarken, parlaklıkları ise 23% arttırıyor. Hızlı 58’ Programı ile tüm bulaşıklarınızı bir saatten kısa sürede temizliyor. Eğer siz de GRUNDIG çamaşır makinasına göz atmak ve 8999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Son zamanlarda akıllı televizyon ihtiyacı çok fazla arttı. İnsanlar evlerinde TV şovlarını, YouTube, Netflix ve Disney gibi platformlardaki yapımları çok fazla izliyorlar. Burada da akıllı televizyonlar öne çıkıyor. Philips’te Android TV modelleriyle bunu en iyi yapan markalardan birisi. 50PUS8507 modeli ise 50 inç/126 ekran boyutuyla dikkat çekiyor. Android TV olmasının yanında 3 taraflı Ambilight özelliği sizi bir şeyler izlerken televizyonun içine daha da çekiyor. Philips P5 motoru ile içerikleri çok daha parlak haliyle izleyebiliyorsunuz. 4K UHD çözünürlüğü, Dolby Atmos ve Dolby Vision desteğiyle evinizde kendi sinema salonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Eğer siz de PHILIPS 50PUS8507 modeline göz atmak ve 16999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.



Apple’ın en yeni ve en güncel serisi iPhone 14 serisi. Bu serinin standart versiyonu iPhone 14, telefon değiştirirken tercih edilebilecek modellerden birisi. A15 Bionic işlemcisi, iOS 16 yazılımı ile beraber uzun süre rahatlıkla kullanım imkanı sağlıyor. 128GB depolaması birçok kişi için yeterli bir alan sunabiliyor. Arka tarafındaki iki adet 12MP kamerası ile harika fotoğraflar elde ederken 4K 60fps vide çekebilmenize de olanak tanıyor. 6.1 inç OLED ekranı yüksek kontrast ve netlik sağlayabiliyor. 43899 TL’ye satılan iPhone 14 için fiyatını daha da cazip yapan bir teklifte bulunuyor! Eski cep telefonunu getirenler, 21.999 TL’den başlayan fiyatlarla iPhone 14 128 GB akıllı telefona sahip olabiliyor. Eğer sizde bu kampanyadan yararlanmak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.