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Yılbaşı hediyeleri, indirimli fiyatlarla MediaMarkt’ta
2020 yılına merhaba demeye hazırlandığımız bugünlerde hepimizde bir hediye telaşı var. Telefondan bilgisayara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ve sağlık ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride yılbaşı hediyesi bulabileceğiniz MediaMarkt’ta yılbaşı indirimleri başladı.
Hediyesini seçemeyene “Hediye bulucu”
Ürün yelpazesinde bulunan on binlerce ürünle her yaştan ve her zevkten insana yılbaşı hediyesi bulmak isteyen MediaMarkt, Hediye Bulucu ile dokuz farklı kategoride alternatif ürünler sunuyor.
Kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlerden aksesuarlara kadar birçok kategoride mediamarkt.com.tr’de hizmet alabiliyorsunuz. Buna göre; “Maceraperestlerin, Aksesuarsız Yapamayanların, Gamer’ların, Müzikseverlerin, Dizi ve Film Sevenlerin, Hamaratların, Teknolojiseverlerin, Sporcuların ve Bakımına Düşkünlerin” bayılacağı hediye önerileri seçilebiliyor.
Eğer siz de hediye seçimi yapmakta zorlanıyorsanız bu link üzerinden işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Yılbaşı kampanyasında öne çıkan indirimler
Lenovo Ideapad S145
Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden model, şu anda yılbaşı indirimleriyle birlikte 1999 TL’ye düşmüş durumda. İçerisinde Radeon 530 ekran kartı bulunan modelde 256 GB SSD ve 4 GB RAM gibi özellikler sıralanıyor.
Sennheiser kulaklıklarda %30’a varan indirim
Yılbaşı hediyelerinin en popüler seçimlerinden biri şüphesiz kulaklık. Eğer siz de yılbaşında sevdiklerinize kulaklık hediye etmek istiyorsanız, Sennheiser’ın birçok farklı modeli şu anda indirimde. Eğer tam kablosuz bir model tercih edecekseniz Momentum, daha geleneksel bir model için ise CX 300S gibi modelleri tercih edebilirsiniz.
Philips 50PUS7304
Philips’in üç taraflı Ambilight desteği, 4K çözünürlük ve Android işletim sistemi gibi özellikleriyle öne çıkan TV modeli 50PUS7304, yılbaşı indirimleri kapsamında 3999 TL’ye düşmüş durumda. Eğer yeni bir akıllı TV almak istiyorsanız ve hem Ambilight hem de Android gibi ek özelliklerden faydalanabileceğiniz bir model arıyorsanız, Philips 50PUS7304 bu anlamda iyi bir tercih olacaktır.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt hediye derdine son veriyor: Hediye Bulucu!
MediMarkt, yılbaşında hediye alma derdine düşen müşterileri için pratik bir çözüm üretti. Artık ne alsam diye telaşlanmanıza gerek yok. Tasarlanan Hediye Bulucu uygulamasıyla, dokuz farklı kategoride hediye seçme imkanı, kullanıcılara tanınıyor.
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Bu aralar birçok insan, yılbaşında sevdiklerine hediye almak için koşuşturma içerisine girdiler. MediaMarkt, bu duruma bir son veriyor ve yaratmış oldukları Hediye Bulucu ile çözümler sunuyor.
Ürün yelpazesinde bulunan yüz binlerce ürünle her yaştan ve her zevkten insana yılbaşı hediyesi bulan isteyen MediaMarkt, Hediye Bulucu ile dokuz farklı kategoride alternatif ürünler sunuyor.
Kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlere ve aksesuarlara kadar birçok kategoride mediamarkt.com.tr’de hizmet alabiliyorsunuz.
Buna göre; “Maceraperestlerin, Aksesuarsız Yapamayanların, Gamer’ların, Müzikseverlerin, Dizi ve Film Sevenlerin, Hamaratların, Teknolojiseverlerin, Sporcuların ve Bakımına Düşkünlerin” kategorileri tercih edilebiliyor.
Hediye Bulucu sayfasında bu kategorilere ek olarak en popüler, el yapımı, sevgiliye, kişiye özel, kadınlara ve erkeklere göre hediye ipuçları da bulunuyor. Yılbaşına sayılı günler kalmışken MediaMarkt ise bu uygulamayla yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi “Hediye Bulucu”yu kullanmaya davet ediyor.
Firmanın özel olarak hazırlamış olduğu sayfaya buradaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.
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MediaMarkt’ta “en uzun gece” kampanyası başladı!
MediaMarkt mağazaları ve MediaMarkt.com.tr web sitesinde “en uzun gece” kampanyası başladı. Küçük ev aletlerinden televizyona, beyaz eşyadan cep telefonuna tüm kategorilerde indirim sunan kampanya, 20-21 Aralık tarihlerinde geçerli.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır
Kampanya detayları neler?
MediaMarkt.com.tr adresinde, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde sadece 2 saat geçerli olan özel teklifler sunuluyor. Bu teklifler; 20 Aralık için 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 saatlerinde, 21 Aralık içinse 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 saatlerinde MediaMarkt.com.tr ile birlikte şirketin Instagram ve Facebook hesaplarında duyurulacak.
MediaMarkt Instagram hesabına için tıklayın
MediaMarkt Facebook hesabı için tıklayın
MediaMarkt mağazaları özel indirimlerle, özel saatlerde açılıyor!
Kampanya kapsamında birçok MediaMarkt mağazası, saat 22:30’da ekstra ve özel indirimlerle kapılarını açacak. Bu saatte açık olacak mağazaları bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
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MediaMarkt’ta erken yılbaşı indirimleri başladı
MediaMarkt, yılbaşından hemen önce “erken yılbaşı indirimleri”ne başladı. Yılbaşı gelmeden önce rahat rahat hediyesini almak isteyen insanlar için düşünülen kampanyada, birbirinden farklı birçok fırsat bulunuyor. Bilgisayar kategorisinde tüm ürünlerde %18 KDV indirimi uygulanırken, iPhone 8 Plus gibi akıllı telefon modellerinde de indirim var.
Erken yılbaşı indirimlerinde neler var?
Mediamarkt.com.tr adresinde bilgisayar almak isteyen insanlar için %18 KDV indirimi ve 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Örneğin Acer Swift 3 SF315 modelini indirimle birlikte 3799 TL fiyata satın alabilmek mümkün.
Dizüstü bilgisayar kategorisindeki tüm indirimleri görmek için tıklayın
Erken yılbaşı indirimlerinde bilgisayar kategorisi hariç pek çok üründe indirim söz konusu. Örneğin iPhone 8 Plus modeli 5999 TL yerine 5699 TL‘ye satılıyor. Ayrıca LG 43UK6470 modeli 3699 TL yerine 2899 TL‘ye inmiş durumda. Ayrıca Samsung’un popüler akıllı telefonu Galaxy A20s modelinin fıyatı da 1999 TL’den 1799 TL’ye geriledi.
İndirimli tüm ürünleri görmek için tıklayın
MediaMarkt‘ın erken yılbaşı indirimlerinin 13 – 15 Aralık tarihleri arasında olacağını ve ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır