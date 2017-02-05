Yıl Sonunda Gmail, Chrome’un Windows XP ve Vista Desteği Kesilecek

Google’ın Chrome internet tarayıcısını kullanan Windows XP ve Vista kullanıcıları 8 Şubat tarihinden itibaren Gmail üzerinden bilgilendirilecek.

Chrome’un 55. versiyon güncellemesinden sonra Gmail üzerinde artık güncelleme çıkmayacağı ibaresi yer alacak. Google artık internet tarayıcısının güncellemelerini bu işletim sistemine vermeyecek. Microsoft’un kendisi de bir süredir bu işletim sistemlerine olan desteği kesmişti.

Peki kullanıcılar Chrome’u güncelleyemeyince ne olacak? Kullanıcılar 2017 yılı sonunda kadar e-posta servisini normal bir şekilde kullanabilecek. Ancak Aralık ayında artık e-posta servisi kullanıcıları direkt olarak basit HTML versiyonuna yönlendirecek. Ayrıca güvenlik açıkları da kapatılmayacağı için kullanıcıların güvenliği de risk altında olacak. Google ise Windows XP ya da Vista kullanıcılarına bir an önce işletim sistemlerini güncellemelerini tavsiye ediyor.