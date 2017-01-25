Bu Yıl Düzenlenecek Olan Google I/O Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu

Google’ın her yıl düzenli olarak düzenlediği I/O geliştirici konferansı bu yıl 17 Mayıs 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Google’ın etkinliği Mountain View, California’da bulunan Shoreline Amphitheatre’da düzenlenecek. Şirket etkinliğin tarihini bugün Twitter üzerinden şifrelenmiş bir görüntü ile şifreli bir link yayınladı.

Şifreli mesaj bunun için özel açılmış olan Discord kanalında çözüldü. Link kullanıcıları bir GitHub sayfasına yönlendiriyor. GitHub’da ise 5 adet puzzle bulunuyor. bu çözüldüğünde etkinlik tarihi ortaya çıkıyor.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2 — Google Developers (@googledevs) January 24, 2017

Etkinliğin resmi sayfası hala güncellenmedi ve detaylar da henüz belli değil. Geçen yıl etkinliğine makine öğrenimi teknolojileri hakimdi. Şirket ayrıca Home, Daydream VR, Allo ve Duo gibi servislerini duyururken Project Ara’yı iptal ettiğini açıkladı.