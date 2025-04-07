Türkiye’de tamamen yerli ve milli güvenlik bariyeri üretimi gerçekleştiren girişimci Koray Kartal, kendi kurduğu firmasıyla 76 ülkeye ihracat yaparak önemli bir başarıya imza attı. Hem teknolojik altyapısıyla hem de ihracat kapasitesiyle dikkat çeken bu girişim, Türkiye ekonomisine katkı sağlarken, genç girişimcilere de umut aşılıyor.

İçindekiler Yerli ve milli güvenlik bariyeri ile Türkiye 76 ülkeye satış yapıyor

Yerli ve milli güvenlik bariyeri ile Türkiye 76 ülkeye satış yapıyor

Koray Kartal, 2006 yılında kurduğu firmasında ilk olarak proje çalışmalarına yoğunlaştı. 2010 yılında KOSGEB desteğiyle üretime başladı. Başlangıçta sadece 8 kişilik bir ekiple yola çıkan firma, bugün yaklaşık 100 çalışana ulaşarak istihdam açısından da büyük bir katkı sunuyor. Geliştirdikleri yerli ve milli güvenlik bariyeri sistemleri, başta Güney Kore, İtalya, Nijerya, Fransa ve Balkan ülkeleri olmak üzere 76 ülkeye ulaşıyor.

Ürünlerinin büyük kısmı, Avrupa standartlarında çarpışma testlerinden geçmiş durumda. Bu sayede uluslararası pazarda rekabet gücü artarken, ürün kalitesi de tescillenmiş oluyor. İlk etapta yerli üretim oranı %50 seviyelerinde olan ürünler, şimdi %95 yerlilik oranına ulaşarak dışa bağımlılığı neredeyse sona erdirmiş durumda. Güvenlik bariyeri sistemlerinde Türkiye’de daha önce dışa bağımlı olunan birçok parça artık tamamen yurt içinde üretiliyor.

Firma, ithal edilen malzeme oranını %40’tan %9 seviyesine kadar indirerek ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Hedef ise net: Kalan ithal parçaların da yerli üretimini sağlayarak tamamen bağımsız bir üretim modeli oluşturmak. Bu süreçte AR-GE çalışmaları ve çözüm ortaklıkları büyük rol oynuyor. Özellikle yerden çıkan güvenlik bariyeri sistemleri ile kamu binaları, tesisler ve hassas noktalar için yüksek koruma sağlanıyor.

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Kartal’ın uzun vadeli planları ise oldukça iddialı. Kısa süre içerisinde ABD ve Meksika pazarlarına giriş yapmayı hedefliyor. Avrupa pazarındaki başarısını bu kıtalara da taşımayı planlayan Kartal, sektörde dünyada ilk 5’e girme vizyonunu sürdürüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce böylesine başarılı girişimcileri ve projeleri Türk savunma sanayisinde görmeye devam edebilir miyiz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!