Yerli Şirket Peak Games’in Bir Bölümünü Zynga Satın Aldı!

Mobil oyun pazarında önemli gelişmeler sağlayan yerli Peak Games, kart ve okey oyunları geliştiren stüdyosunu ABD’li oyun şirketi Zynga’ya devretti.

Ülkemizde önemli çalılmalar ile dünyanın en büyük mobil uygulama ve oyun geliştirme şirketi olan Peak Games, yaptığı basın toplantısı ile kart ve okey oyunlarını geliştiren stüdyosunu Zynga’ya sattığını açıkladı. Anlaşma gereği 100 Milyon Dolar gibi önemli bir miktar parayı kasasına geçiren Peak Games, hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.

Söz konusu anlaşmanın bir hisse satışı olmadığının altını çizen Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Bu anlaşma, şirketimizin kart ve okey oyunlarını geliştiren stüdyosunu ve o stüdyo tarafından geliştirilen oyunları kapsayan bir devir işlemi. Anlaşmaya konu olan stüdyomuzun geliştirdiği oyunlar arasında, Amerika’nın en büyük kart oyunlarından Spades Plus ve Gin Rummy Plus’ın yanı sıra Türkiye’nin en büyük oyunu 101 Okey Plus gibi oyunlar bulunuyor. Peak Games, tüm dünyadan on milyonlarca kişinin severek oynadığı Toy Blast ve Toon Blast’i geliştiren ve ilerleten tüm takımları ile yoluna kesintisiz devam ediyor” dedi.

Küresel çapta en hızlı büyüyen Türk teknoloji şirketi olduğunu belirten Peak Games, Türkiye dışında ABD’de mobil oyun alanında hem gelir hem kullanıcı bazında ilk 10 şirketten biri olduklarını da belirtiyor. Zynga’ya devir için en önemli durumun bu ABD’de ön sırada olduğunu düşündüğümüz başarıda Peak Games’in gelirlerinin %99’u yurt dışından geldiği ve bu oranın da %70’i ile en büyük pay sahibinin Amerika olduğu bilgisi de veriliyor. Tüm ürünlerini 500 milyondan fazla ayrı kişiye ulaştıran Peak Games, bu satışın ardından elde edilen geliri büyümeye devam etmek için kullanacak.