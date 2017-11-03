Yerli Otomobil 2021’de Geliyor!

Türkiye’de bir süredir konuşulan yerli otomobil için 5 yerli firma araç üretimini üstlenerek 2021 tarihinde aracın piyasada olacağı bilgisini paylaştı.

Ülke gündeminde uzunca bir süredir bulunan yerli araba konusu, özellikle prototipin yollara çıkıp farklı bir marka araç olduğunun anlaşılması üzerinde fazlasıyla tartışma konusu olmuştu. Şimdi ise uzun süren sessizliğin ardından 5 yerli firma yerli otomobil için güç birliği yaptığını açıkladı.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan”Ortak girişim grubumuzdan beklentimiz en geç 2019’da prototipi tamamlaması,2021’de de satışa başlamasıdır” dedi.

5 Yerli Firma Ortak Hareket Edecek

Uzun bir süredir gündemde olan ve çalışmaların devam ettiği yerli otomobil projesinde yeni döneme girildi. Bu yapılan özel toplantı ile açıklanan 5 büyük yerli firma, yerli otomobil için güç birliği yapıyor.

Yerli otomobil için çalışacak firmalar ise Anadolu Grubu (ISUZU), BMC, Kıraça Holding (KARSAN), Zorlu Holding (VESTEL) ve Turkcell Grubu olarak ilan edildi.

2021’de Piyasada Olacak

Yapılan açıklamalara göre 2021’de ticari satışı başlayacak olan otomobil ile ilgili çalışmalar 2018’de tamamlanacak. Hiçbir gecikme olmaması konusunda ortak bir karar alınması ise önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. Üretim ve geliştirmede sarkma olmaması için bu konuda doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir komite kurulacağı ve üretim aşamasındaki tüm bürokratik engellerin aşılması konusunda bu birim kolaylık sağlayarak yerli markalara destek olunacağı da belirtiliyor.

Yakıt türü olarak ilk etapta fosil yakıtlı modeller üzerinde çalışılacağı belirtilirken, elektrikli, hibrit ya da hidrojen gibi alternatif yakıtlar konusunda bir bilgi verilmedi. Ancak bir sonraki aşamanın hibrit ve ardından elektrikli otomobil olması bekleniyor.