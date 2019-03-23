Yer yarılsa da içine girsek dediğimiz anlar – Sizden Gelenler #16

Yer yarılsa da içine girsek dediğimiz anlar – Sizden Gelenler #16

23 Mart, 2019 Sizden Gelenler, VİDEO 0 yorum

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde yine sosyal medyadan bize ulaştırdığınız soruları cevaplandırdık.

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