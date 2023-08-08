Tüketici elektroniği yenileme pazarının lider oyuncularından Mobilfon, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yatırım alarak hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım attı. Mobilfon, Ticaret Bakanlığı tarafından sadece belirlenmiş kriterleri sağlayan kuruluşlara verilen Yenileme Merkezi ve Yenileme Yetki Belgesi’ne sahip olmasıyla sektörde ayrıcalıklı konumda yer alıyor. Bu stratejik yatırım, Mobilfon’un odağını istihdama ve mağazalaşmaya yönlendirmesine olanak tanıyor. Mobilfon, hedef kitlesine daha yakın olmak ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir mağaza ağı oluşturma vizyonuyla hareket ediyor.

Mobilfon, tüketici elektroniği yenileme pazarını yeni yatırımlarla büyütüyor

Türkiye’de her yıl 10 milyon yeni cep telefonu, milyonlarca tablet, bilgisayar ve akıllı saat satışı gerçekleşiyor. Bu yoğun talep, ithalat faturalarının milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşmasına neden oluyor. Ancak, çoğu ürün sadece ortalama 1 yıl kullanılıyor ve yeni versiyonları piyasaya sürüldüğünde eski cihazlar yedekte tutulmak üzere çekmecelerde unutuluyor. İthalat maliyetlerinin artışıyla birlikte, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok tüketici yeni ürünleri satın almakta güçlük çekiyor. Bu durum, yenilenmiş ve garantili tüketici elektroniği satışını dünya genelinde ve Türkiye’de de önemli bir çözüm olarak ortaya çıkarıyor.

Cep telefonu kategorisindeki fiyat artışları ve vergi yükleri, tüketicileri alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor. Bu bağlamda, 12 ay taksit ve 1 yıllık garanti seçeneği sunan yenilenmiş telefon kategorisi büyük bir ilgi görüyor. Mobilfon, bu alanda sunduğu güçlü altyapı, sektöründeki öncü şirketlerle yaptığı iş ortaklıkları, uzman kadro ve gelişmiş satış ağıyla Türkiye ekonomisine yılda yüz milyonlarca dolarlık önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Mobilfon Genel Müdürü İlker Tekin, Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun güven duyarak gerçekleştirdiği yatırımın, diğer yatırımcılardan sağlayacakları ekonomik katkının habercisi olduğunu belirtiyor. Mobilfon, sektördeki güçlü konumu ve Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yatırımıyla birlikte, yenilenmiş tüketici elektroniği alanında liderliğini daha da pekiştirerek geleceğe yönelik umut vaat ediyor. Tüketiciler için cazip fırsatlar sunarken, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılarla da dikkat çekiyor.

İlker Tekin: “Yeni yatırım turunda, göreceğimiz büyük ilgi önemli bir finansal kaynağa dönüşecek.”

2023 yılını Mobilfon için yatırım, istihdam ve mağazalaşma açısından önemli bir yıl olarak ilan ettiklerini belirten ve Mobilfon Genel Müdürü İlker Tekin, “2023 yılını, yatırım, istihdam ve mağazalaşma adına Mobilfon için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan aldığımız yatırım, markanın yenilenmiş elektronik cihaz sektörüne olan ilgisini aynı zamanda da Mobilfon’a olan güvenini ortaya koyuyor. İleride Mobilfon özelinde diğer yatırımcıların da ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yılın son çeyreğinde belirlediğimiz illerde ve ilçelerde franchise modeliyle mağazalaşma adımları atmayı planlıyoruz. Bu ilerlemelerle birlikte, cep telefonu sahibi tüketiciler, cihazlarını değerinde Mobilfon’a satarak ekonomilerine katkı sağlayabilecekler. Aynı zamanda, telefon almak isteyenler de uygun koşullarda Mobilfon ürünlerine sahip olabilecekler. Bu yenilikçi yaklaşım, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken, Mobilfon’un büyüme ve genişleme yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırmayı hedefliyor.” dedi.

Yılda 100 milyon dolar değerindeki teknolojiyi ekonomiye yeniden kazandıracağız

Mart 2023 verilerine göre Türkiye’de cep telefonu abone sayısının 91 milyonu geçtiğini ve akıllı telefon kullanımının ise abonelerin yüzde 95’ini kapsadığını açıklayan İlker Tekin, “Akıllı telefonlar, kullanım yoğunluklarına bağlı olarak 1-2 yıl içinde eskiyen, bozulan ve yetkili servis tarafından elden geçirilmesi gereken noktaya geliyor. Geçmişte tüketiciler cep telefonlarını yılda bir kez değiştirme eğilimindeydi. Ancak 2016 ile pandeminin ve ekonomik krizin etkisinin yoğun yaşandığı 2021 yılı arasında Türkiye, 13 milyar dolarlık cep telefonu ithalatına ek olarak tablet, dizüstü bilgisayar ve son birkaç yılda akıllı saat ile bileklikleri de ekledi. Bu da rakamı daha da büyümesine neden oldu. Her yeni alınan cep telefonu, daha eski modelin çekmecelere kaldırılmasına yol açtı. Sonuç olarak, Türkiye’de kullanılmayan çok büyük sayıda cep telefonu birikimi oluştu. Sektör olarak yılda 100 milyon dolar değerindeki telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünleri ekonomiye yeniden kazandırma potansiyeline sahibiz.” dedi.

Her ekonomik koşula uygun kaliteli ürünler

Atıl durumda bulunan ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirten İlker Tekin, “Mobilfon olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yenileme Merkezi ve Yenileme Yetki Belgesi sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul’daki merkezimizde, sektörün en üstün tecrübeye sahip uzman ekibimizle faaliyet gösteriyoruz. Cep telefonları başta olmak üzere teknolojik ürünleri yenileyerek, tüketiciye 1 yıl garantili şekilde sunmayı ve en uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Yenileme sistemimiz sayesinde cep telefonu değiştirme oranları 48 aya kadar çıkmış olsa da, artan cihaz sayısı ve garantili satış seçeneğiyle bu süreler daha da kısalacak. Bu durum, her türlü ekonomik koşula uygun cep telefonları ve tabletlerin çok daha kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.” dedi.

Tüketici elektroniği yenileme pazarının lider oyuncularından Mobilfon, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yatırım alarak hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım attı. Mobilfon, Ticaret Bakanlığı tarafından sadece belirlenmiş kriterleri sağlayan kuruluşlara verilen Yenileme Merkezi ve Yenileme Yetki Belgesi’ne sahip olmasıyla sektörde ayrıcalıklı konumda yer alıyor. Bu stratejik yatırım, Mobilfon’un odağını istihdama ve mağazalaşmaya yönlendirmesine olanak tanıyor. Mobilfon, hedef kitlesine daha yakın olmak ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir mağaza ağı oluşturma vizyonuyla hareket ediyor.

Mobilfon, tüketici elektroniği yenileme pazarını yeni yatırımlarla büyütüyor

Türkiye’de her yıl 10 milyon yeni cep telefonu, milyonlarca tablet, bilgisayar ve akıllı saat satışı gerçekleşiyor. Bu yoğun talep, ithalat faturalarının milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşmasına neden oluyor. Ancak, çoğu ürün sadece ortalama 1 yıl kullanılıyor ve yeni versiyonları piyasaya sürüldüğünde eski cihazlar yedekte tutulmak üzere çekmecelerde unutuluyor. İthalat maliyetlerinin artışıyla birlikte, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok tüketici yeni ürünleri satın almakta güçlük çekiyor. Bu durum, yenilenmiş ve garantili tüketici elektroniği satışını dünya genelinde ve Türkiye’de de önemli bir çözüm olarak ortaya çıkarıyor.

Cep telefonu kategorisindeki fiyat artışları ve vergi yükleri, tüketicileri alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor. Bu bağlamda, 12 ay taksit ve 1 yıllık garanti seçeneği sunan yenilenmiş telefon kategorisi büyük bir ilgi görüyor. Mobilfon, bu alanda sunduğu güçlü altyapı, sektöründeki öncü şirketlerle yaptığı iş ortaklıkları, uzman kadro ve gelişmiş satış ağıyla Türkiye ekonomisine yılda yüz milyonlarca dolarlık önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Mobilfon Genel Müdürü İlker Tekin, Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun güven duyarak gerçekleştirdiği yatırımın, diğer yatırımcılardan sağlayacakları ekonomik katkının habercisi olduğunu belirtiyor. Mobilfon, sektördeki güçlü konumu ve Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yatırımıyla birlikte, yenilenmiş tüketici elektroniği alanında liderliğini daha da pekiştirerek geleceğe yönelik umut vaat ediyor. Tüketiciler için cazip fırsatlar sunarken, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılarla da dikkat çekiyor.

İlker Tekin: “Yeni yatırım turunda, göreceğimiz büyük ilgi önemli bir finansal kaynağa dönüşecek.”

2023 yılını Mobilfon için yatırım, istihdam ve mağazalaşma açısından önemli bir yıl olarak ilan ettiklerini belirten ve Mobilfon Genel Müdürü İlker Tekin, “2023 yılını, yatırım, istihdam ve mağazalaşma adına Mobilfon için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan aldığımız yatırım, markanın yenilenmiş elektronik cihaz sektörüne olan ilgisini aynı zamanda da Mobilfon’a olan güvenini ortaya koyuyor. İleride Mobilfon özelinde diğer yatırımcıların da ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yılın son çeyreğinde belirlediğimiz illerde ve ilçelerde franchise modeliyle mağazalaşma adımları atmayı planlıyoruz. Bu ilerlemelerle birlikte, cep telefonu sahibi tüketiciler, cihazlarını değerinde Mobilfon’a satarak ekonomilerine katkı sağlayabilecekler. Aynı zamanda, telefon almak isteyenler de uygun koşullarda Mobilfon ürünlerine sahip olabilecekler. Bu yenilikçi yaklaşım, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken, Mobilfon’un büyüme ve genişleme yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırmayı hedefliyor.” dedi.

Yılda 100 milyon dolar değerindeki teknolojiyi ekonomiye yeniden kazandıracağız

Mart 2023 verilerine göre Türkiye’de cep telefonu abone sayısının 91 milyonu geçtiğini ve akıllı telefon kullanımının ise abonelerin yüzde 95’ini kapsadığını açıklayan İlker Tekin, “Akıllı telefonlar, kullanım yoğunluklarına bağlı olarak 1-2 yıl içinde eskiyen, bozulan ve yetkili servis tarafından elden geçirilmesi gereken noktaya geliyor. Geçmişte tüketiciler cep telefonlarını yılda bir kez değiştirme eğilimindeydi. Ancak 2016 ile pandeminin ve ekonomik krizin etkisinin yoğun yaşandığı 2021 yılı arasında Türkiye, 13 milyar dolarlık cep telefonu ithalatına ek olarak tablet, dizüstü bilgisayar ve son birkaç yılda akıllı saat ile bileklikleri de ekledi. Bu da rakamı daha da büyümesine neden oldu. Her yeni alınan cep telefonu, daha eski modelin çekmecelere kaldırılmasına yol açtı. Sonuç olarak, Türkiye’de kullanılmayan çok büyük sayıda cep telefonu birikimi oluştu. Sektör olarak yılda 100 milyon dolar değerindeki telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünleri ekonomiye yeniden kazandırma potansiyeline sahibiz.” dedi.

Her ekonomik koşula uygun kaliteli ürünler

Atıl durumda bulunan ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirten İlker Tekin, “Mobilfon olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yenileme Merkezi ve Yenileme Yetki Belgesi sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul’daki merkezimizde, sektörün en üstün tecrübeye sahip uzman ekibimizle faaliyet gösteriyoruz. Cep telefonları başta olmak üzere teknolojik ürünleri yenileyerek, tüketiciye 1 yıl garantili şekilde sunmayı ve en uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Yenileme sistemimiz sayesinde cep telefonu değiştirme oranları 48 aya kadar çıkmış olsa da, artan cihaz sayısı ve garantili satış seçeneğiyle bu süreler daha da kısalacak. Bu durum, her türlü ekonomik koşula uygun cep telefonları ve tabletlerin çok daha kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.” dedi.