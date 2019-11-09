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Yeni Xiaomi Mi Store’u gezdik! (HEDİYELİ)
İstanbul’da Cevahir AVM‘de bugün itibarıyla açılan yeni Xiaomi Mi Store’u gezdik. Mağazada açılışa özel tüm akıllı telefonlarda %15 , diğer ürünlerde ise %20 oranında indirim uygulanıyor.
Açılışa özel 2 kişiye Redmi AirDots hediye ediyoruz!
Çekiliş gönderisi: https://www.instagram.com/p/B4pGnMelTQu/
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler:
– Instagram hesabımızı takip edin: https://www.instagram.com/hwptr/
– Cevahir Mi Store Instagram hesabını takip edin: https://www.instagram.com/mistorecevahir/
– Yukarıda linkini paylaştığımız çekiliş gönderisini beğenin ve bir yorum yazın.
– Birden fazla yorum yazanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Çekiliş 12 Kasım Salı günü, sosyal medya hesabımız üzerinden gerçekleştirilecek ve kazananlar yine sosyal medya üzerinden açıklanacaktır.
Yeni Xiaomi Mi Store’de neler var?
Mağazada açılışa özel tüm akıllı telefonlarda %15 , diğer ürünlerde ise %20 oranında indirim uygulanıyor. Ayrıca ziyaretçiler, Türkiye’de ilk defa Xiaomi Mi Mix Alpha modelini görme şansına sahip. Yeni Mi Store’da şirketin akıllı telefonlarıyla beraber kulaklık, powerbank, scooter ve hemen hemen diğer kategorilerdeki tüm ürünleri görebilmek mümkün. Mağaza Cevahir AVM’nin ilk katında yer alıyor.
İnceleme
Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde!
Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde! Xiaomi’nin en sıradışı telefonu Mi Mix Alpha modelini Xiaomi Mi Store Cevahir AVM‘deki mağazasında deneyimledik.
%180 oranında ekran boyut oranına sahip olan, yenilikçi tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Alpha’nın ilk bakış videosu ile karşınızdayız. Alpha‘nın görünümü, kısaca özellikleri ve ilk hissiyatını Kerem aktarıyor.
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TCL Plex lansması – Şirket neler anlattı?
Bugün katıldığımız TCL Plex lansmanını, diğer akıllı telefon lansmanlarında yaptığımız gibi tamamıyla yayınlıyoruz. Şirketin anlattığı tüm bilgileri videomuzdan izleyeyebilirsiniz.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #75: Mi Note 10, Microsoft deneyi ve dahası!
Cuma Raporu #75 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #75 haberleri zaman çizelgesi
00:50 Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı
05:04 Microsoft’un 4 gün çalışma deneyi
07:20 Baz istasyonları üzerine kapsamlı araştırma
10:53 Spotify zamlandı
14:13 Hepsiburada Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
16:41 Bazı Samsung TV’lerinden Netflix uygulaması kalkıyor