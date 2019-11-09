Yeni Xiaomi Mi Store’u gezdik! (HEDİYELİ)

İstanbul’da Cevahir AVM‘de bugün itibarıyla açılan yeni Xiaomi Mi Store’u gezdik. Mağazada açılışa özel tüm akıllı telefonlarda %15 , diğer ürünlerde ise %20 oranında indirim uygulanıyor.

Açılışa özel 2 kişiye Redmi AirDots hediye ediyoruz!

Çekiliş gönderisi: https://www.instagram.com/p/B4pGnMelTQu/

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler:

– Instagram hesabımızı takip edin: https://www.instagram.com/hwptr/

– Cevahir Mi Store Instagram hesabını takip edin: https://www.instagram.com/mistorecevahir/

– Yukarıda linkini paylaştığımız çekiliş gönderisini beğenin ve bir yorum yazın.

– Birden fazla yorum yazanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çekiliş 12 Kasım Salı günü, sosyal medya hesabımız üzerinden gerçekleştirilecek ve kazananlar yine sosyal medya üzerinden açıklanacaktır.

Yeni Xiaomi Mi Store’de neler var?

Mağazada açılışa özel tüm akıllı telefonlarda %15 , diğer ürünlerde ise %20 oranında indirim uygulanıyor. Ayrıca ziyaretçiler, Türkiye’de ilk defa Xiaomi Mi Mix Alpha modelini görme şansına sahip. Yeni Mi Store’da şirketin akıllı telefonlarıyla beraber kulaklık, powerbank, scooter ve hemen hemen diğer kategorilerdeki tüm ürünleri görebilmek mümkün. Mağaza Cevahir AVM’nin ilk katında yer alıyor.