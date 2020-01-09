Yeni Xiaomi mağazası Özdilek Park’ta açılıyor! Kampanyalar neler? (VIDEO)

Xiaomi Mi Note 10 inceleme videomuzda, telefonla ilgili tüm detayları değerlendiriyoruz. Bakalım Xiaomi Mi Note 10, söylendiği kadar iyi mi?

Xiaomi Mi Note 10 incelemesi – Tasarım detayları

Telefonu elimize alır almaz, cihazın Huawei P30 Pro ile benzerliği fazlasıyla dikkatimizi çekti. Zira hem ön taraftaki her iki tarafı kavisli ekran hem de arka tasarım P30 Pro modeline bir hayli benziyor.

Cihazın üç farklı rengi var; siyah, yeşil ve beyaz. Bizim incelediğimiz model nispeten daha sade görünen siyah rengi. Materyal olarak önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Mi Note 10 modelinde yan çerçeveler ise alüminyum malzeme ile kaplı. Tasarım noktasında 209 gram ağırlık ile suya ve toza dayanıklılığın olmaması göze çarpan en önemli eksi noktalar. Güvenlik seçeneklerinde ekranın altına gömülü ikinci jenerasyon optik parmak izi sensörüyle birlikte yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. İkinci jenerasyon parmak izi tanıma, Xiaomi Mi 9T‘ye oranla hem daha hızlı hem de daha kararlı bir şekilde çalışıyor. Yüz tanıma teknolojisi de aynı şekilde oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor.

6.47 inç boyutlu ekranda, 1080p Full HD+ çözünürlük kullanıyor ve AMOLED panel sunuyor. Xiaomi Mi Note 10’un bu ekranı, bugüne kadar gördüğümüz en güzel AMOLED ekranlardan bir tanesi. Zira parlaklık seviyesi oldukça iyi ve HDR ila DCI-P3 desteğini bünyesinde barındırıyor.

Donanım özellikleri ve kamera nasıl?

Telefonda Snapdragon 730G işlemcisiyle birlikte Adreno 618 GPU, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. 8 nm üretim süreciyle üretilen ve orta segmentin şu anda en güçlü işlemcisi konumunda olan Snapdragon 730G, gerek arayüz ve uygulama performansında gerekse de oyun performansında oldukça başarılı. Ancak tabii ki fotoğrafların işlenmesi gibi konularda, bazen 10 saniyeye varan süreler bekleyebiliyorsunuz. O nedenle bu tarz konular için Snapdragon 855 gibi bir amiral gemisi kullanılsaydı daha iyi olurdu.

Xiaomi Mi Note 10 inceleme – Kamera

Xiaomi Mi Note 10 inceleme yazımızda gelelim kameraya. Zira 108 MP‘lik F/1.7 diyafram değeri ve OIS desteği sunan ana kamerayla birlikte 12 MP (2X zoom) + 5 MP (5X zoom) telephoto kamera, 20 MP (117 derece) geniş açı kamera ve 2 MP makro olmak üzere toplamda 5’li bir arka kamera sistemi yer alıyor. Telefonla yaptığımız denemelerde hem gece çekimleri, hem de ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiğimiz fotoğraflardaki kesinlik ve detaylar oldukça başarılı. Ayrıca 108 MP sayesinde fotoğrafın bir bölümünü kırptığınızda, diğer telefonlara göre çok daha net sahneler elde edebiliyorsunuz. Ön tarafta ise HDR destekli 32 MP’lik bir selfie kamerasının olduğunu belirtelim.

Son olarak 5260 mAh kapasiteli pil sunan telefonda 30W’lık bir hızlı şarj desteği sunuluyor. Bu sayede yaklaşık 1 saatte %100 oranında cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yaptığımız kullanımda 11 – 12 saat arası bir ekran süresi alabildik.