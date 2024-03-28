Son zamanlarda sızdırılan bilgiler, Xbox dünyasında heyecan yaratan bir gelişmeye işaret ediyor. Xbox Series X’in tamamen dijital bir modelinin varlığına dair dolaşan söylentiler, bugün eXputer tarafından yayınlanan yeni görüntülerle daha da güçlendi. Bu sızıntılar, sistemin mevcut modelden gözle görülür bir şekilde farklı olmayacağını, sadece disk sürücüsünün çıkarılmasının dışında neredeyse aynı olduğunu gösteriyor. Yeni Xbox ile CD’li oyun devri de yalan olacak gibi görünüyor.

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Yeni sistemin, soğutucu gibi bazı geliştirilmiş bileşenlere sahip olacağı belirtiliyor, ancak genel olarak normal Xbox Series X’ten pek farklı olmayacağı söyleniyor. Ancak, bu modelin yakın gelecekte perakende olarak da satışa sunulması bekleniyor. Beklenen fiyatı ise bu yaz ABD’de 499,99 dolardan daha düşük olacak, ancak kesin fiyat henüz belirlenmedi.

Microsoft’un bu tamamen dijital model üzerinde çalıştığı uzun bir süredir konuşuluyordu. Ancak, iddialara göre şirketin üzerinde çalıştığı tek donanım bu değil. Microsoft, yeni nesil Xbox’ın yanı sıra, yerel oyun deneyimini taşınabilir bir cihazla sunma planları yapıyor olabilir. Henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, şirketin birden fazla prototipi bulunuyor ve bu da taşınabilir oyun cihazının piyasaya sürülmesinin ciddi şekilde düşünüldüğünü gösteriyor.

Xbox Series X’in tamamen dijital modeli henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, yeni bilgiler geldikçe, Xbox hayranlarını sistemin durumu hakkında güncel tutmaya devam edeceğiz. Bakalım yeni Xbox, PS5 Pro karşısında nasıl bir performans sergileyecek?