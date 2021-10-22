Yeni Xbox Depolama Ünitesi, Xbox Series S’den Daha Pahalı

Microsoft, yeni SSD depolama ünitelerini duyurdu ama oldukça yüksek fiyatlara. Yeni SSD depolama üniteleri bu yıl bitmeden çıkış yapacak. Ama fiyatların yüksek olması oyuncuların kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Microsoft, hali hazırda 1 TB versiyonunu satıyor olduğu ek SSD depolama kartlarına 512 GB ve 2 TB boyutlarında olmak üzere iki yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Microsoft bu depolama kartlarını resmi depolama partneri Seagate ile birlikte çıkartıyor. Depolama kartları, Xbox Series X ve S konsolların hafızalarını arttırmak için kullanılıyor. 512 GB boyutlu depolama ünitesi 139.99 dolardan Kasım ayında ve 2 TB boyutlu depolama ünitesi de 399.99 dolar fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa sunulacak. Özellikle büyük depolama alanına sahip olan kartın Xbox Series S’den 100 dolar daha fazla olması dikkat çekti.

Depolama geçen sene çıkan yeni nesil konsollar için tartışmalı bir alan. Muhtemelen maliyetleri düşürmek için çıkan tüm yeni nesil konsollar küçük hafızalı NVMe SSD sürücüleriyle birlikte geldi. Örneğin PS5, dahili 825 GB hafıza ile geldi. Bunun da yalnızca 667 GB’lık kısmı oyunları depolamak için kullanılabiliyor. Xbox Series X ise 1 TB’lık depolama alanına sahip. Onun da 802 GB’lık kısmı kullanıma açık. Series S için ise 512 GB’lık hafızanın 364 GB’lık kısmı kullanılabiliyor. Günümüzde çıkış yapan AAA oyunların 80 GB gibi boyutlarda olması sebebiyle de bu dahili hafızalar hiç de iyi değil.

Konsolların küçük boyutlarda hafızalara sahip olması oyuncular için de şüpheli bir durum yaratıyor. Daha fazla oyun depolamak isteyen veya yeni oyunu yükleyebilmek için eskisini silmek istemeyen oyuncular bu ek hafıza kartlarına yönlendiriliyor gibi gözüküyor. Uygun fiyatlı konsol olan Xbox Series S’i tercih eden kullanıcılar konsol için 300 dolar ödüyorlar. Bunun üstüne de 2 TB’lık hafıza kartına ayrıca 400 dolar daha ödeyerek konsoldan daha fazla para ödemiş oluyorlar. Daha ucuz olan 512 GB’lık kartı alsalar bile 140 dolar ödemek durumundalar. Bu da konsolun ucuzluk algısını kırıyor.

Depolama kartlarının bu kadar pahalı olması kesinlikle dikkat çekilmesi gereken bir konu. Bunun için de bu alanda önemli bir rekabet gerekiyor. Ve beklenen rekabet Sony tarafından geliyor gibi. An itibariyle bilgisayar için 4. nesil 2 TB NVMe SSD fiyatları 240 dolara kadar inebiliyor. Bu da Xbox’ın istediğinin neredeyse yarısı. Ayrıca bu fiyatların da zaman geçtikçe düştüğü biliniyor. Microsoft için ise bu büyük fiyat etiketleri en azından bir süre daha bu şekilde kalacağı düşünülüyor.

512 GB hafızaya sahip resmi Seagate ek SSD sürücüler Kasım ayının ortalarında satışa çıkacak. 2 TB olanlar ise Aralık ayının başında çıkış yapacak. Microsoft bundan daha kesin bir tarih bilgisi vermiş değil.