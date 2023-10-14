Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, yeni CEO’sunu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in yeni CEO’su Dr. Ali Taha Koç oldu. Turkcell Yönetim Kurulu, Koç’u oy birliği ile CEO olarak atadı!

Turkcell, Dr. Ali Taha Koç’u Yeni CEO Olarak Atadı!

Bu gelişme, yakın bir tarihte yaşanan CEO değişikliklerinin ardından geldi. Turkcell, CEO pozisyonunda yaşanan değişikliklerle gündeme gelmişti. Önceki CEO Murat Erkan’ın istifasının ardından Bülent Aksu CEO olarak atanmış, ancak sadece 10 gün sonra görevine son verilmişti. Aksu’nun görevine neden son verildiği tam bir muamma iken, yeni CEO açıklandı. Turkcell, yeni CEO’su Dr. Ali Taha Koç ile gelecekteki projelerine ve hedeflerine yönelik heyecanını dile getirdi.

Şirketin KAP açıklaması ise şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Dr. Ali Taha Koç’un 13 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Turkcell Genel Müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Dr. Ali Taha Koç Kimdir?

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in yeni CEO’su olarak atandı ve Koç aslında bu alanda birçok önemli görevlerde yer almış bir isim. Kendisi daha önce Türkiye’nin önde gelen kurumlarında kritik pozisyonlarda görev almış. Dr. Ali Taha Koç, aynı zamanda birçok uluslararası proje geliştirip yönettiği Intel’de AR-GE mühendisi olarak görev yapmış ve 61 patente imza atmış durumda. Koç, 2013 yılında en çok patent üreten 10 mühendisten biri olarak ödüllendirilmiş.

Türkiye’ye dönüşünden sonra, Dr. Ali Taha Koç, Başbakanlık Başmüşaviri olarak görev almış ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’na atanmış. Aynı zamanda Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmış. Dr. Ali Taha Koç ayrıca Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor.

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