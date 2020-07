Yeni Suunto 7 akıllı saatleri, artık SPX mağazalarında bulabilirsiniz!

Xiaomi, yeni ürünleri olan Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones Basic cihazlarını küresel pazara satışa çıkardı. Cihazların fiyatları da belli oldu.

Xiaomi, uygun fiyatlı aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma sevilen akıllı bileklik serisi olan Mi Band‘in yeni modelini piyasaya sundu. Mi Smart Band 5 adını alan cihaz, küresel pazarda satışa çıktı. Başlangıç fiyatı kampanya ile 35 euro olan akıllı bileklik Türkiye’de 369 TL‘lik bir etiket ile satılmakta. Bir önceki nesle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, sağlık konusunda da önemli atılımlar sunuyor. Öte yandan cihazın NFC versiyonlu modeli ile birlikte temassız ödemeler de yapma imkanı bulunuyor.

And that's #MiSmartBand5! Jam packed with awesome features! Truly the champion of fitness bands! pic.twitter.com/hJwjUGBZnS

— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020