Yeni Suunto 7 akıllı saatleri, artık SPX mağazalarında bulabilirsiniz!

Suunto markasının yeni nesil akıllı saati olacak olan Suunto 7 modeli, geçtiğimiz günlerde SPX mağazalarında müşterilerin beğenisine sunulmaya başladı. Suunto’nun spor alanlarındaki tecrübesini, Wear OS by Google™ işletim sistemiyle birleştiren modeller, aynı zamanda Qualcomm’un Snapdragon Wear ™ 3100 işlemci setine sahip. Suunto 7 akıllı saatler, ilk etapta yalnızca Akasya AVM, Mall of İstanbul, İstinyepark, Watergarden ve Vadi AVM’de hizmet veren SPX mağazalarının yanı sıra Metropol İstanbul AVM’de yer alan Salomon Mağazasında satışa sunuldu.

İlginizi çekebilir: Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!

reklam

Suunto 7 akıllı saatlerde birçok mod da mevcut

Kullanıcılar, OLED dokunmatik ekrana sahip olan Suunto 7 modellerinde yer alan yeni renkli çevrimdışı haritalar sayesinde, spor sırasında canlı olarak konumlarını takip ederken; aynı zamanda müzik listelerini de yönetebiliyorlar. Bu yeni özelliklere ek olarak Suunto 7, koşudan bisiklete, kayaktan yogaya kadar 70’ten fazla spor branşına yönelik özel moda sahip. Hassas egzersiz takibi sağlayan bilek tabanlı nabız izleme sistemi, yükseklik ölçen barometresi ve egzersiz içerikleriyle; kullanıcılarının hem enerjilerini ekonomik bir şekilde kullanmalarını sağlıyor; hem de gerekli istatistikleri kullanıcılarına sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, deneyimlerini daha da geliştirmek isteyen kullanıcılar, Suunto uygulaması üzerinden egzersizlerini ve trendlerini takip ederken; performanslarını farklı platformlarda da takip edebilecekleri Strava, TrainingPeaks ve Endomondo gibi partner uygulamalara da bağlanabiliyor.

Suunto, yeni akıllı saatinin zorlu koşullara dayanıklı olduğunu da garanti ediyor

Finlandiya’da tasarlanan ve Gorilla Glass ekrana da sahip olan Suunto 7, zorlu koşullarda bile sorunsuz çalışabilmesi için çeşitli darbe, su ve toz testlerine de tabi tutuldu ve bu testlerden başarılı sonuçlarla ayrıldı. Suunto 7 ile ilgili düşüncelerini paylaşan Suunto Genel Müdürü Heikki Norta ise şu ifadeleri kullandı: “Bugün, spor sizin için ister bir tutku ya da bir öğle arası kaçamağı olsun; sporda veya günlük kullanımda işlevsellikten ödün vermeyen bir teknoloji partnerinin talep edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Biz de Suunto markası olarak, kullanıcıların hem yapmış oldukları spordan hem de yoğun yaşamlarından en yüksek verimi alabilmelerine yardımcı olmak için; güçlü spor saati özelliklerine sahip bir akıllı saat tasarlamak için yola çıktık. Suunto’nun onlarca yıllık çok yönlü spor ve outdoor uzmanlığını, Wear OS by Google™ işletim sisteminin özellikleriyle birleştirmenin; her gün daha da büyüyen macerasever ailesine ilham vermek için bizim adımıza muhteşem bir fırsat olduğuna inanıyorum.”

Hem spor hem de gündelik kullanım amaçlı tasarlanan bu akıllı saatin üretilmesinde, Suunto markasıyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Qualcomm Wearables Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Pankaj Kedia ise; gelişmiş Snapdragon Wear 3100 Platform işlemcili Suunto 7’nin, sürekli GPS takibi ile 12 saate kadar veya günlük kullanımda 48 saate kadar özel spor deneyimi modunu kullanan ilk akıllı saat olduğunun altını çizdi.

Cihaza dair dikkat çeken detaylar hakkında

Sportif Deneyim: Suunto 7 saatinde yer alan “Sportif Deneyim” özelliği; koşudan bisiklete, kayaktan sörfe kadar pek çok spor branşında 70’ten fazla spor modunu bünyesinde barındırıyor. Önceden yapılandırılmış bu spor modları sayesinde; hassas egzersiz takibi, saat üzerinden müzik kontrolü ve detaylı antrenman bilgilerine erişim sağlanıyor. Ayrıca Suunto 7’de, tek bir şarjla 12 saat boyunca kesintisiz GPS izleme modu kullanılabilirken, yapılan sportif aktiviteler de Strava, Endomondo veya TrainingPeaks gibi diğer uygulamalarla senkronize edilebiliyor.

Çevrimdışı Haritalar: Suunto’nun yeni nesil akıllı saati Suunto 7, bir WiFi ağına bağlandığında, bulunan bölgedeki yerel haritaları otomatik olarak hafızasına kaydeder veya kullanıcıların istedikleri yerin haritasını olarak indirmesine olanak tanır. Böylece telefonunuzdan veya evinizden uzak yerlerde spor yapıyor olsanız bile Suunto Heatmaps özellikli çevrimdışı haritalar sayesinde 16 farklı spor branşını kapsayan en iyi ve popüler rotaları takip edebilirsiniz.

Wear OS by Google: Google’ın giyilebilir teknolojik ürünler için geliştirdiği özel işletim sistemi Wear OS by Google’a sahip Suunto 7’de yer alan Google Assistant ™ ve Google Pay ™ uygulamaları sayesinde; ajandanızı düzenleyebilir, kişisel antrenör desteği alabilir, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Google Play ™ üzerinden sevdiğiniz uygulamaları indirerek Suunto 7’nin işlevlerini tercihinize göre genişletebilirsiniz.

Maceraya Dayanıklı Tasarım: Yeni Suunto 7 akıllı saatler, markanın merkezi olan Finlandiya’da gerçekleştirilen darbe ve su ve kir testlerinin tamamından başarıyla geçmeyi başardı.

Fiyat: 3.799 TL

Ağırlık: 70 g

Çerçeve: Paslanmaz Çelik

Saat Gövdesi: Güçlendirilmiş Polyamid

Kayış: 24mm Kayış (silikon, deri ve tekstil çeşitleri mevcut)

Navigasyon: GPS, Glonass, Galileo

Pil Ömrü: GPS takip modunda 12 saate kadar, günlük kullanımda 48 saate kadar

Su Geçirmezlik: 50 metre

İşletim Sistemi: Wear OS by Google™

İşlemci: Qualcomm® Snaprdragon Wear™ 3100 Platform

Telefon desteği: iOS ve Android