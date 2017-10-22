Yeni Samsung Galaxy S9, iPhone X’den İlham Alacak!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 2018 yılının ilk aylarında Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini tanıtması bekleniyor. Firmanın yeni amiral gemisi cihazlarında, iPhone X’den de bazı esintiler mevcut.

3 Kasım 2017’de satışa sunulacak iPhone X, teknoloji dünyasını şimdiden yön veriyor. iPhone X’den etkilenen firmalar arasında Apple’ın en büyük rakibi Samsung da yer alıyor.

Yeni Galaxy S9 serisinin gelişimi nihayet son aşamaya ulaştı ve biz de konuyla ilgili bazı ayrıntılara ulaşmaya başladık. İddialara göre; Samsung, Apple’ın izini takip ederek gelişmiş bir 3 boyutlu yüz tanıma sistemi üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce satışa sunulan Galaxy Note 8, yüz tanıma özelliğine sahipti ancak yeni modellerde kullanılacak yüz tanıma sistemlerinin 3D mimarisine yoğunlaşması ve kesinlikle daha güvenli olması hedefleniyor.

Samsung yalnızca S9 ailesini güçlendirmiyor: Şirket, Galaxy Note 9 için de ağır mesai harcıyor. Güney Koreli teknoloji devinin en büyük hedefi bazı otoriteler tarafından eleştirilen S Pen mimarisinin geliştirilmesi yönünde. Note 9, 2018 yılının ikinci yarısında tanıtılacak.