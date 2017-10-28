Yeni Samsung Galaxy J5 (2017) Güncellemesi Yayımlandı

Galaxy J5 (2017) telefonlarına gelecek güncelleme, şu anda Avrupa’da bulunan cihazlara dağıtılmaya başladı.

Yeni gelecek güncelleme 392MB boyutuna sahip olacak ve J530FXXU1AQI3 versiyon numarasına sahip olacak. Samsung yeni güncellemesi ile BlueBorne açığını kapatmayı hedeflemekte.

Bilmeyenler için BlueBorne açığı, bir saldırganın cihazları Bluetooth yolu ile kontrol uzaktan edebileceği bir açık. Bu problemin en büyük sıkıntısı ise, cihazınız görünebilir olmasa bile veya saldırganın cihazı ile eşleşmemiş olsa bile saldırganın kolayca cihazınıza saldırabilmesi.