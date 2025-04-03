Yeni Renault Austral, uzun zamandır beklenen makyajlı versiyonuyla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Şirketin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Renault Austral, şimdi çok daha şık, modern ve performans açısından iddialı bir hale geldi.

Yeni Renault Austral özellikleri ve tasarımı

Üç yıl aradan sonra güncellenen Renault Austral, tasarım detaylarıyla büyük değişiklikler sunuyor. Yenilenen model, markanın coupe-SUV sınıfındaki diğer modeli Rafale’den ilham alarak çok daha keskin hatlara sahip.

Yeni nesil Renault Austral, 19 ve 20 inçlik jant seçenekleriyle yollara çıkarken, ön tarafta elmas desenli geniş ızgara ve agresif görünümlü diş benzeri LED gündüz farlarıyla dikkat çekiyor.

Arka tasarımda ise bagaj kapağında yer alan “E” harfi kaldırılmış durumda. Marka logosu artık daha minimalist bir görünüme sahip. Otomobilin genel duruşu, hem şehir içinde hem de uzun yolda premium SUV segmentinde kendine sağlam bir yer edineceğini gösteriyor.

Renault Austral özellikleri sadece dış tasarımla sınırlı değil. Teknik tarafta da önemli yenilikler mevcut. Araçta hibrit sistem büyük ölçüde korunmuş durumda. 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motor, elektrikli motorla birleşerek toplamda 200 beygir güç üretiyor. 60 beygir gücünde hafif hibrit bir versiyonu da sunulacak.

Şirketin açıkladığı verilere göre, Renault Austral E-Tech 200 versiyonu, şehir içinde %80 oranında yalnızca elektrikli sürüş yapabiliyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 8.2 saniyede ulaşabiliyor.

Yakıt tüketimi konusunda da oldukça iddialı olan model, 100 kilometrede yalnızca 4.7 litre yakıt harcıyor. Yenilenen amortisörler ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde virajlarda daha stabil bir sürüş sunuyor.

Yeni Renault Austral iç tasarımında da kullanıcıları memnun edecek gelişmeler mevcut. Araçta, 12 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 9.3 inçlik head-up display gibi üst seviye teknolojiler standart olarak sunuluyor.

Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile donatılan model, gelişmiş ses yalıtımı ve daha iyi bir sürüş deneyimi için güncellenmiş güvenlik sistemleriyle geliyor.

Geniş aileler için ideal bir SUV olan Renault Austral, 527 litrelik geniş bagaj hacmiyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, arka koltuklarda 274 mm’ye kadar bacak mesafesi sunarak yolculukları daha konforlu hale getiriyor. Aracın toplam ağırlığı ise 1.612 kg olarak açıklandı.

Yeni Renault Austral fiyatı

Henüz Türkiye satış fiyatı açıklanmayan Yeni Renault Austral, önümüzdeki aylarda Avrupa ve Türkiye pazarında yerini alacak. Şirket, modelin lansman sürecinde daha fazla teknik detay paylaşacağını belirtti.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin yaygınlaştığı bu dönemde, yeni Renault Austral modelinin pazardaki rekabeti nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu.

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