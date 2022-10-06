Bu akşam Google yeni Pixel ürünlerini tanıtacak. Peki bu tanıtımda hangi ürünler olacak? İlk başta Pixel telefonların yeni üyeleri Pixel 7 ve Pixel 7 Pro tanıtılacak. Birçok yerde sızdırılan telefonları Google kendisi sosyal medya hesaplarından bile kimi özelliklerini açıklayarak Google severlere ön gösterim yaptı. Yeni nesil Tensor G2 işlemcisi, gelişmiş kamera sistemleri ile yine en iyi kamera performanslarından birini sergileyecek.

Bir başka Pixel ürünü ise Pixel Watch olacak. Google I/O 2022’de ilk defa gösterilen saatin tanıtımı da bu akşam olacak. OLED ekranı, 300 mAh bataryası ve FitBit ile geliştirilen yazılımı sayesinde ekosistemin önemli bir parçası olacak.

Yine Google I/O 2022 etkinliğinde gösterilen Pixel Tablet ise şirketin en gelişmiş ürünlerinden birisi olacak. Pixel 6 serisinde bulunan ilk nesil Tensor işlemcisinden gücünü alacak tablet 10 inçten daha büyük bir ekrana sahip olacak.

Peki siz Google Pixel ürünleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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