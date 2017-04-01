Yeni Nesil RAM Modelleri Günümüzdekinden İki Kat Daha Hızlı Olacak

Bellek standartlarında söz sahibi olan yönetici organizasyon JEDEC’e göre DDR5 RAM modelleri çıktığında DDR4’ten iki kat hızlı olacak.

JEDEC tarafından yapılan açıklamaya göre RAM için DDR5 standartı 2018 yılı içerisinde tamamlanacak. Bu standartta DDR5 teknoloji DDR4’ten iki kat bant genişliğine ve yoğunluğuna sahip olacak. Diğer taraftan DDR4’e göre çok büyük enerji tasarrufu sağlayacak.

Standart önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak ancak büyük bir ihtimalle üreticiler DDR5 için 2020 yılına kadar bir şey yapmayacak. Günümüzde kullanmakta olduğumuz DDR4 standartı 2012 yılında resmileşmişti ancak DDR4’ü ancak 2015 yılında raflarda görebildik. Sadece DDR5’in gelmesi değil aynı zamanda diğer donanımda yeni standartı desteklemesi gerekiyor. O yüzden yeni nesil bellekleri biraz beklemek zorundayız.