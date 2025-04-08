Securitas Technology’nin global bilgi birikimi ve inovasyon gücüyle geliştirilmiş ileri seviye bir çözüm olan Passlogic, biyometrik, mobil ve kartlı geçiş sistemlerinden topladığı verileri anlamlı raporlara dönüştürüyor. Geçiş kontrolden video izlemeye ve biyometrik sistemlere kadar birçok çözümle entegre çalışarak, güvenliği ve verimliği aynı anda artırıyor.

Özellikle hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda işletmeler için önemi daha da belirgin hale gelen personel devam kontrol sistemleri, bir yandan çalışan ve ziyaretçi takibini kolaylaştırırken diğer yandan etkin vardiya yönetimi ile iş ortamındaki verimliliği artırıyor. Farklı segmentlerde ve farklı ölçeklerdeki onlarca işletmenin yüzlerce farklı lokasyonunda tercih edilen bu sistemler işletmelerin güvenli ve verimli bir şekilde kendi ana işlerine odaklanmalarına imkan sağlıyor.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, şirketlerin manuel süreçlerin yükünden kurtulmak için dijital çözümlere yöneldiğini belirterek, “Personel ve ziyaretçiler için uçtan uca takip olanağı veren sistemler, aynı zamanda bordro yönetimine entegre olarak, çalışma saatlerinin takibini ve analizlerini otomatik hale getirerek performans, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. İnsan kaynakları süreçlerini kolaylaştırıyor, idari yükleri azaltıyor ve güvenliği artıyor. Bu faydalarından dolayı özellikle büyük işletmeler, fabrikalar, lojistik ve perakende firmaları çözüme yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Sadece bina içinde değil personel servisi ve acil durum toplanma yerlerinde sunduğumuz mobil çözümler ile İSG konusunda da müşterilerimizin daha güvenli ortamlarda çalışmalarına yardımcı oluyoruz.” diye konuştu.

Uçtan uca takip imkanı

Passlogic, Securitas Technology’nin global bilgi birikimi ve inovasyon gücüyle geliştirilmiş ileri seviye bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tek bir yatırım ile giriş-çıkış takibinin yanında çok sayıda faydayı beraberinde getiren yazılım, birçok farklı markanın bina otomasyon ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle kolayca iletişim kurmasını sağlıyor. Bu şekilde hem personelin hem de ziyaretçilerin güvenli bir ortamda doğru geçiş verileri ile çalışma olanağı sunan Passlogic, ürettiği raporlarla organizasyon içerisinde İnsan Kaynakları (bordrolama, izin yönetimi vb.), İdari İşler (yemekhane, kantin modülü vb.), Bilgi Teknolojileri (ERP, task management vb.) gibi farklı departmanların ihtiyaçlarına da hizmet ediyor.

Her ihtiyaca cevap veren esnek ve modüler yapı

Passlogic Yazılımı ile çevresel koşullardan ötürü kartlı geçiş sistemi kurulamayan müşteri ortamları için giriş çıkışlar işlemlerine mobil tabletler ile sanal turnikeler üzerinden de yapılabilmekte. Özellikle açık hava etkinliklerinde altyapı ve kablolama gerektirmeden, lokasyonda konumlandırılan mobil bir tablet ve tablet üzerine yerleştirilmiş okuyucu sayesinde geçişleri gerçekleştirip PDKS sisteminde raporlanmasına olanak sağlanabiliyor. Bu özelliği nedeniyle genellikle açık alandaki konferans, eğitim gibi etkinliklerde veya otobüs gibi personel servisi girişi olan ama serviste yoklama alınmayan büyük kampüslerde tercih ediliyor.

Özelleştirilebilir arayüze ve kurulum gerektirmeyen web tabanlı mimariye sahip olan çözüm ile kart güncellemesi, yetki seviyesi belirleme ve vardiya ataması gibi işlemler kolayca yapılabiliyor, yetki yönetimi ve onay mekanizması gibi özellikleriyle kullanımı kişi bazında sınırlandırabilme olanağı sunarak süreçlerin yönetimine destek oluyor.

Yüksek entegrasyon kabiliyetiyle kartlı geçiş, biyometrik, video izleme, yangın algılama teknolojilerinin sağladığı verileri kullanarak binalarda güvenliği ve kontrolü üst seviyeye taşıyan çözüm, ihtiyaca özel tasarlanabilen esnek ve modüler yapısı sayesinde maksimum verimlilik sağlıyor. Bunlara ek olarak, geçiş kontrol (iris, parmak izi, kart okuyucular), asansör, otopark ve yemekhane gibi yönetimi kritik noktalar için topladığı veriler ve anlamlandırdığı raporlar ile birçok farklı yeteneğe de sahip.

Passlogic etkin vardiya yönetim modülü ile, personelin aylık toplam çalışma ve ek mesai sürelerini işletmenin kurallarına uygun şekilde hesaplamayı kolaylaştırıyor. Ay boyunca bina içindeki aktivitelerini takip altında tuttuğu personelin, mesai sürelerini her ayın tanımlanan gününde otomatik olarak ilgili birimlere raporluyor. Bordrolama sistemine doğrudan entegre çalışabilen çözüm, otomasyon teknolojisi sayesinde insan müdahalesiyle gerçekleşen takip ve denetimdeki hataları ortadan kaldırıyor. Masa ve oda rezarvasyon gereken işletmelerde kartlı geçiş sisteminden sadece rezervazyon yapan kişilerin geçişine izin vermeyi sağlayarak ofis ortamlarının verimli kullanılmasını sağlıyor.

Acil durumlarda hayat kurtaran takip

Yangın ve deprem gibi aciliyet gerektiren durumlarda Passlogic ile entegre şekilde çalışan mobil okuyucu tableti, bina içinde kalanların sayısı, kimler olduğu ve en son geçtikleri kapı bilgilerine ulaşabiliyor. Çözüm ayrıca farklı ihtiyaçlar doğrultusunda yoklama alınması için de kullanılabiliyor.

Kara liste oluşturuyor

Passlogic, kesintisiz takip ve kontrol sağladığı için, bina giriş çıkışları, şirketi ziyaret eden kişilerin gelme sıklıkları, unvanları ve buna benzer pek çok veriden, kurumsal hafızayı besleyen bir bilgi havuzu da oluşturuyor. Gelen ziyaretçi bilgisi, ziyaretçi sahibine anında e-postayla bildiriliyor. Özel ziyaretçilere ilişkin VIP ya da istenmeyen ziyaretçilere dair kara liste gibi uyarı listeleri oluşturulabiliyor.

Veri güvenliğinde en ileri teknoloji

Özellikle işletmelerin kişisel veri güvenliği ve regülasyonlarla tam uyumlu sistemler aradığı bu dönemde Passlogic, sağladığı üstün özellik ve avantajlarla öne çıkıyor. Uygulama işletmelerin hem hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyor hem de çalışanların kişisel verilerinin korunmasını sağlıyor. KVKK için gereken imzalar, sistem üzerinde arşivlenebiliyor. Bununla birlikte, ziyaretçilere verilen kartların geçerli yetki süreleri kontrol edilebiliyor. İçerideki ziyaretçilerin listesi ve içeride bulundukları süre görülebiliyor.

Geleceğin güvenlik teknolojilerinde kritik rol üstlenecek

Otomasyon ve dijital çözümlere doğru hızlı geçişle birlikte işletmeler, katılım takibini kolaylaştırmak, çalışan verimliliğini artırmak ve işgücü düzenlemelerine uyumu sağlamak için personel takip sistemlerini giderek daha fazla benimsiyor. Nesnelerin interneti, yapay zaka ve bulut bilişimdeki yenilikler personel takip sistemlerinin evrimini yönlendiriyor. Bu teknolojiler gelişmiş veri analitiği, iyileştirilmiş kullanıcı arayüzleri ve mevcut kurumsal sistemlerle entegrasyon yetenekleri sunarak, personel takip sistemlerini işletmeler için daha çekici hale getiriyor. Daha sıkı işgücü düzenlemeleri ve güvenlik standartları da kuruluşları personel izleme çözümlerine teşvik ediyor. İş kanunlarına uyumu garantileyen ve sağlık ve güvenlik protokollerini yönetmeye yardımcı olan bu sistemlerin, geleceğin güvenlik teknolojilerinde kritik bir rol oynaması bekleniyor.