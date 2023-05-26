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Güvenlik ve iş zekâsı lideri Securitas Technology’nin bulut üzerinden yönetilebilen, yeni nesil video izleme çözümü, daha düşük işletme maliyetleriyle daha fazla özellik sunuyor. Çözüm sayesinde lokaldeki kamera görüntüsü, güvenli bir şekilde internet üzerinden aktarılarak depolanıyor. Arşivlenmiş görüntülere istenen zamanda, istenen yerden erişme imkanı sağlanırken, işletmenin içindeki kayıtlar hasar görse ya da kaybolsa bile, bulut mimarisinin sunduğu tam güvenli yapı nedeniyle kayıtlara sorunsuz bir şekilde ulaşabilmek mümkün oluyor. Yeni nesil çözüm ile, Securitas Technology’nin Türkiye pazarına sunduğu Avigilon Alta (AVA) marka kameraların yanı sıra ortamdaki mevcut ancak farklı markalardaki kameralar da bulut yapısına dahil edilebiliyor. Montajı dakikalar içinde yapılan kameralar, ücretsiz olan mobil uygulama üzerinden bulut yapısına dahil ediliyor. Son kullanıcı, 36 ay ve 60 ay aylık hizmet seçeneklerinden dilediğini tercih ederek mobil veya web uygulaması üzerinden cihazlara erişebiliyor. Aylık hizmet seçeneklerinde standart 30 gün kayıt hizmeti olan çözümde, kayıt süresi istenirse 4 aya kadar uzatılabiliyor.Kayıtlar hem kamera üzerindeki hafıza kartına hem de bulut sistemine kaydediliyor. Böylelikle internet erişiminde sorun olması durumunda sistem üzerindeki hafıza kartına kayıt yapmaya devam ederek kesintisiz hizmet sunuyor. Video analiz özelliği ile mobil uygulama üzerinden anlık alarm takibi… Yeni nesil çözümün en önemli faydalarından biri de beraberinde gelen video analizler. Kullanıcının alarm oluşmasını istediği video analiz senaryoları kurulup, mobil uygulama üzerinden akıllı alarm bildirimi alınabiliyor. Olay anına ilişkin geçmiş veya canlı görüntüler izlenebiliyor. Örneğin; çevre güvenliği konusunda sınır ihlal analizi ve başı boş dolaşma analizleri ile istenmeyen bir olay gerçekleşmeden tesis güvenliğinin sağlanmasına imkân tanıyor. Kullanıcının lokasyona gitmesine gerek kalmadan sorun çözülebiliyor.Ayrıca otopark alanında boş araç park yeri analizi yaptırarak çalışanların ve ziyaretçilerin otoparklardan daha fazla verim almasını sağlamış oluyor. Seçilen kamera modeli üzerinde bulunan ses algılama sensörü ile tesis içinde ani ses yükselmesini tespit edip istenmeyen bir olayı engelleyebiliyor. Başka bir örnek ise dış ortam kamera kullanarak bir tesise giren aracın plakasını algılayıp, entegre olarak çalışan yine bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri ile aracın tesis içine girişini takip altına alabiliyor. Üstelik tüm bu uyarı ve alarmlar, ücretsiz olarak mobil telefona yüklenecek program sayesinde, anında olayı görüntülemeyi ve bilgilendirmeyi sağlıyor.Perakende analizleri ile mağazalardaki operasyonel verimliliği artırıyor. Çözüm, kamera üzerinde ısı haritası, kişi sayma, demografik analizleri yapıyor. Örneğin; perakende mağazası içindeki müşteri yoğunluğunu analiz edebiliyor, müşterilerin mağaza içinde en çok hangi rafların önünde dolaştığını sıcaklık analizi ile raporlayabiliyor. Sistem üzerinde yer alan detaylı arama özelliği sayesinde, geriye dönük kayıtlardan gün içerisinde mağaza içerisinde dolaşan kişilerin detaylı (cinsiyet, kıyafet renk gibi) analiz raporlarını alabiliyor. Bulut video izleme, video analiz ihtiyacı olan dağınık yapılar için ideal çözümü sunuyor. Çözüm, perakende, lüks konut, üretim tesisleri gibi pek çok projede kullanılıyor.