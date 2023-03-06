Cupertinolu teknoloji devi Apple, ürün yelpazesine yeni ürünler eklemek için kolları sıvamış durumda. Bloomberg’den Mark Gurman, yeni yonga setleri, lansman tarihleri içeren yaklaşan 13 inç ve 15 inç MacBook Air hakkındaki yeni ayrıntıları açıkladı. Ayrıca söylentilere göre Apple M3 işlemcili OLED iPad Pro da yolda olabilir.

Yeni iMac’ler, Apple M2 yonga seti ile birlikte mevcut modelle aynı 24 inç ekran boyutu ve aynı renklerle yani mavi, gümüş, pembe, turuncu seçenekleri ile gelecek. Ayrıca, yeniden tasarlanan iç bileşenler ve standı takmak için farklı bir üretim süreci gibi bazı perde arkası değişiklikleri de olacak.

Mark Gurman’a göre Apple, bu ilkbahar/yaz sonlarında Apple yapımı çiplere (J180) sahip ilk Mac Pro ve 13 inç MacBook Air’in (J513) yeni bir versiyonu olan 15 inç MacBook Air’i (kod adı J515) piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Rapor, MacBook Air için güncellemelerin yolda olduğunu, ancak ayrıntıların belirsizliğini koruduğunu gösteriyor. Gurman, 13 inçlik modelin muhtemelen Apple M3 çipi ile donatıldığını öne sürüyor. Çünkü M2 çipli 15 inç model hala müşteriler için çekici olabilirken, yeni Apple M2 13 inç MacBook Air muhtemelen fazla heyecan yaratmayacak.

Apple, Mac Pro’da 24 adede kadar CPU çekirdeği, 76 grafik çekirdeği ve 192 gigabayta kadar bellek sağlayan M2 Ultra çipini tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sonraki iMac de yapımda ve M3 çipi hem 13 hem de 15 inç MacBook Air dizüstü bilgisayarlara dahil edilebilir.

Gurman, 15 inç MacBook Air’in M3 çipi ile donatıp donatılmayacağını açıklamadı. M2 çip donanımlı bir modelin tüketicileri hala heyecanlandırabileceğini ancak ufukta M3 ile hızlı bir şekilde modası geçmiş olacağını söyledi.

Gurman, Apple’ın yaklaşmakta olan M3 ile 5 nanometreden 3nm çip tasarımına geçişinin büyük bir etkiye sahip olacağına ve güç verimliliği ve performansta büyük bir artış getireceğine inanıyor.

Apple M2 Pro ve M2 Max yakın zamanda en son MacBook Pro ile piyasaya sürüldü, ancak M3 Pro ve M3 Max’in 2024’e kadar piyasaya sürülmeyeceğini tahmin ediyor.

Apple M3 çipinin, Apple’ın bahar güncellemeleri trendine paralel olarak 2024’ün ilk yarısında yeni bir OLED iPad Pro’ya inmesi bekleniyor. Gurman, potansiyel olarak Apple’ın ilk dokunmatik ekranlı OLED MacBook’u da dahil olmak üzere 2025 gibi erken bir tarihte daha da heyecan verici Mac yükseltmeleri öngörüyor.