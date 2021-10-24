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Yeni MacBook Pro ‘nun Canlı Fotoğraf ve Videoları Yayınlandı
Apple, amiral gemisi olan MacBook Pro 16 ve MacBook Pro 14 dizüstü bilgisayarları da dahil olmak üzere yeni ürünlerini sergilemek için geçtiğimiz günlerde sanal bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin üzerinden birkaç gün geçti ve yeni Apple dizüstü bilgisayarlarının gerçek görüntülerini gösteren ilk fotoğraflar ve videolar internet üzerinde paylaşılmaya başlandı.
MacBook Pro’nun 14 inçlik sürümünü Twitter kullanıcısı olan Luke Miani tarafından yayınlandı. Resimde öncelikle önceki neslin 13 inçlik MacBook Pro’su ile birlikte yeni MacBook 14 Pro’yu gösteriyor. Bu sayede önceki nesilde olmayan ekranın üst orta kısmında bulunan çentik de dahil olmak üzere tüm tasarım değişikliklerini bir bakışta görebiliyoruz. Luke Miani bu fotoğrafı Reddit topluluğunda bulunan kullanıcılardan birinden aldığını da belirtiyor.
Fotoğraftan çıkıp videoya gelirsek orijinal hali Reddit üzerinden paylaşılmıştı. Daha sonrasında video oradan kaldırıldı ancak yine de ilerleyen zamanda YouTube üzerinde ortaya çıktı. MacBook Pro’nun ön siparişini veren ilk satın alan kişiler yeni dizüstü bilgisayarlara ancak birkaç gün içerisinde almaya başlayacağını belirtelim.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Apple’ın dizüstü bilgisayarlarında şirketin tescilli M1 Pro ve M1 Max işlemcilerine dayanan yeni bir tasarıma ve güçlü bir donanıma sahipler.
Bunların dışında DigiTimes’a göre yeni nesil MacBook Air modellerinde en yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro’lara benzeyen bir Mini LED panel ekrana sahip olacağını belirtiyor. Kaynağa göre bu yeni Mini LED panelli Air modeli 2022’de piyasaya sürülecek.
DigiTimes daha öncesinde de Apple’ın 13,3 inç Mini LED içeren bir MacBook Air hazırladığını belirtmişti. DigiTimes ise güvenilir endüstri kaynaklarına atıfta bulunarak bu bilgiyi doğruluyor. Ayrıca 11 inç iPad Pro modelinin de muhtemelen 2022 yılı içerisinde Mini LED panel ile geleceğini de belirtiyor. 2021’de Mini LED ekranın yalnızca 12.9 inç iPad Pro’nun kullandığınıda belirtelim.
Son olarak hatırlatmak gerekirse Apple, Mini LED ekranlı ilk Apple dizüstü bilgisayarları olan 14 ve 16 inç MacBook Pro’larını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Şirket şimdiye kadar yalnızca Pro Display XDR profesyonel monitörü donattı ve bu tür ekranlara sahip olan 12.9 inçlik iPad Pro’yu.
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Yeni MacBook Pro ‘nun Canlı Fotoğraf ve Videoları Yayınlandı
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