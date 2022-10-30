Apple’ın yeni iPad’i geçtiğimiz günlerde mağaza raflarında yerini aldı. Giriş seviyesi bir iPad arıyorsanız, bu yılki sürüm aradığınız şey olabilir. Bu yılki iPad, daha hızlı bir işlemci yongası, daha iyi bir kamera ve diğer özelliklerle yeni bir tasarıma kavuştu. Geçen yılın 9. nesil modeline kıyasla bu yılki iPad, geçen yılki iPad’den biraz daha pahalı. Bu bir uyarı ile birlikte geliyor: Zaten 2021 giriş seviyesi bir iPad’iniz varsa, bu yılın modelini satın almakla uğraşmayın. Farklılıklar, yükseltmeyi haklı çıkaracak kadar keskin değil.

İşte Apple’ın yeni giriş seviyesi iPad’i hakkında bilmeniz gerekenler.

Neler iyi?

Yeni tasarımla başlayalım. Yeni iPad, son neslin 10.2 inçlik ekranından biraz daha büyük olan 10.9 inç ekrana sahip. Düz kenarlara ve üst düzey iPad Air veya Pro’ya benzer daha kare bir görünüme sahip. Ekranın alt kısmındaki ana sayfa düğmesine veda edebilirsiniz. Bunun yerine artık, güç düğmesinde bir parmak izi okuyucusu var.

Diğer iki önemli yükseltme ise: Lightning konektörü yerine yeni bir USB-C konektörü oldu. Bu da büyük video dosyaları gibi belgeler için daha hızlı şarj ve aktarım hızları demek.

İkinci en önemli yükseltme ise, ön kameranın yeni yerleşimi oldu. Artık kısa taraf yerine tabletin uzun tarafında yer alıyor. Bu da, görüntülü sohbetler sırasında kameraya daha odaklı görünmenize yardımcı olacaktır.

Yeni iPad, biraz daha eski bir A14 Bionic yonga tarafından destekleniyor ancak öncekine kıyasla biraz daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü vaat ediyor. Böylece uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilir ve geceleri şarj etmeden önce tüm gün internette gezinebilirsiniz.

2022 iPad’in görüntü kalitesi keskin ve renkler oldukça canlı. Ancak Apple’ın üst seviye iPad’lerinden birinde alacağınız kadar parlak değil.

Yeni iPad’deki kamera büyük ölçüde daha iyi. Özellikle ön kamerası, geçen yılki iPad ile karşılaştırıldığında görüntülü aramalar için daha çok netlik sağlıyor.

Ayrıca yeni iPad’in 5G hücresel özelliği var ancak bu da ekstra 150 dolara mal oluyor. Eğer iPad’inizle işe gidip geliyorsanız veya işte kullanıyorsanız, Wi-Fi’a bağlı olmadan akış yapabileceğiniz için ekstra maliyete değer.

Neler kötü?

Yeni iPad ile ilgili olumsuz ilk şey, en yeni ikinci nesil Apple Pencil’ı desteklememesi. Bu yılki iPad, yedi yıllık olan ve kullanımı o kadar rahat olmayan birinci nesil Apple Pencil ile çalışıyor. Ayrıca iPad’de artık bir USB-C bağlantı noktası olduğundan eski Apple Pencil’ı bu tabletle kullanmak için 9 dolarlık bir cihaz gerekiyor.

Ayrıca Apple, hızlı bir şekilde çalışabilmeniz için, bir destek ayağı ve çoklu dokunmatik trackpad bulunan bir Magic Keyboard Folio kılıfı satıyor. Ancak bu kılıf iPad’i yumuşak yüzeylerde desteklemiyor. Bu yüzden bir şeyler izlerken iPad’i yerinde tutmak için bir elinizle desteklemek zorunda kalabilirsiniz.

Satın almalı mısınız?

En yeni giriş seviyesi iPad, film akışı, okuma, e-postaları takip etme, internette gezinme, sosyal medyada gezinme ve FaceTiming gibi temel tablet ihtiyaçları için mükemmel. Yükseltmeler, geçen yılki iPad ile karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekici. Görünümü daha modern, biraz daha hızlı ve ekranı daha büyük. Şu anda 9. nesil iPad’iniz yoksa ve giriş seviyesi bir iPad arıyorsanız, bu yılki model için ekstra harcama yapmayı düşünebilirsiniz.

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