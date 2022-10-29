Apple’ın yeni iPad Pro’su 26 Ekim’de mağaza raflarında yerini aldı. Peki önceki nesilden farkı ne? Neler değişti? Fiyatına değer mi? Tüm bu soruların cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

En büyük yükseltme, geçen yılki Pro modelinde kullanılan M1 işlemciden daha hızlı olan M2 işlemci oldu. Ayrıca yeni Apple Pencil Hover özelliğini de destekliyor. Bu, ekranın artık Apple Pencil’ın ucunu ekran yüzeyinin 12 milimetre yukarısına kadar algılayabildiği anlamına geliyor. Bu da onu genellikle iPad’lerinde çizim yapan dijital sanatçılar için çekici hale getirebilir.

2021 iPad Pro kullanıcısıysanız, göze çarpan pek çok iyileştirme olmadığı için bu yılki modele yükseltmeyi haklı çıkarmak zor olabilir. Ve standart bir iPad kullanıcısıysanız – yani bir şeyler izleme, okuma, temel oyunlar oynama ve internette gezinme – Pro için daha fazlasını harcamak muhtemelen aşırıya kaçacaktır.

Yeni iPad, daha çok video ve fotoğraf editörleri veya mevcut en büyük ekrana sahip en iyi iPad’i isteyen kişiler için uygun olacaktır. İşte Apple’ın yeni iPad Pro’su hakkında bilmeniz gerekenler.

Neler iyi?

Yeni Pro, M2 işlemcisi sayesinde video düzenleme veya aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmayı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca, büyük video dosyalarını hızlı bir şekilde içe ve dışa aktarıyor.

Bu yılki modelin ekranı devasa ve görüntü kalitesi mükemmel. Geniş ekran, iPad Pro’da çoklu görev yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Ancak geçen yılki modelden bu modele bir yükseltme yapılmadı. Fakat 12.9 inç Pro yerine 11 inçi seçerseniz görüntünün o kadar iyi olmadığını fark edeceksiniz. 11 inçlik model, süper parlak ve renkli mini LED’ler kullandığını söylemenin süslü bir yolu olan “Liquid Retina XDR” ekrana sahip değil.

12.9 inç Pro’da ekran daha önceki iPad’lerden daha parlak. Böylece dizi/film izlerken karanlık yerlerde çekilen sahneleri veya ekrana yansıyan ışık yüzünden ekranı görmenin zor olduğu durumlarda daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yeni parlak ekranı sayesinde, aydınlık bir odadayken bile ekranı çok daha kolay göreceksiniz.

Apple Pencil Hover deneyimi, çizim yapmak için iPad’inizi kullanıyorsanız oldukça kullanışlı. Diyelim ki mavi ve kırmızı renklerini karıştırmak istiyorsunuz. iPad Hover modu, Apple Pencil’ı ekrana dokunmadan önce oluşacak mor rengin nasıl görüneceğini gösteriyor.

Kameraya gelince, iPad Pro’nun kamerası mükemmel. Ancak geçen yılki modelden bu modele bir yükseltme yapılmadı.

Neler kötü?

iPad Pro’nun iki önemli geliştirmesi, M2 çipi ve Apple Pencil deneyimidir. Yeni iPad modelleri genellikle kamera yükseltmeleri veya ekran parlaklığında artış sağlar. Ancak bu yılki modellerde bu olmadı.

Bu yılın giriş seviyesi iPad’inde ön kamera yeni bir yerleşime sahip. Artık tabletin kısa tarafı yerine uzun tarafında yer alıyor. Bu da görüntülü sohbetler sırasında kameraya daha fazla odaklanmış görünmenize yardımcı oluyor. Ama Apple, bu yılki iPad Pro’ya aynı özelliği dahil etmedi.

Diğer bir olumsuz şey ise iPad Pro’yu bir dizüstü bilgisayara dönüştüren Magic Keyboard adlı klavye eklentisinin pili normale göre çok daha hızlı tüketmesi.

Satın almalı mısınız?

Diğer iPad’lere göre ekstra güç ve daha iyi ekran istiyorsanız 2022 iPad Pro’yu seçebilirsiniz. Oldukça hızlı olan yeni iPad Pro, ekranı ve hoparlörleri sayesinde mükemmel bir film izleme deneyimi sunuyor. Ayrıca video veya fotoğraf düzenleme için ek cihaza ihtiyaç duyanlar için de harika bir tablet.

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