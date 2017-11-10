Yeni Bir Star Wars Üçlemesi Daha Geliyor!

Lucasfilm’den gelen açıklamaya göre The Last Jedi yönetmeni Rian Johnson, yeni bir Star Wars üçlemesi daha yapacak.

Dünyanın en popüler serilerinden biri haline gelen Star Wars, yeni bir üçleme ile daha karşımıza çıkacak. The Last Jedi ve Force Awakens filmlerinin yönetmeni olan Rian Johnson, aynı zamanda yepyeni bir Yıldız Savaşları üçlemesi yapacak. Hatta tamamen farklı bir üçleme olacak olan bu seride daha önce hiç işlenmemiş karakterler ve hatta bilinen karakterlerin hiçbirinin olmadığı bir üçleme olarak karşımıza çıkacak.

Bir anda farklı beklentileri ve söylentileri beraberinde getiren bu açıklama, özellikle SW severler tarafından nasıl karşılanacak merakla bekliyoruz. Filmin nasıl olacağına ilişkin The Last Jedi bazı ipuçları da verebilir.